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الأحد، 01 يوليه 2018 11:45 م
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وزير الداخلية الالمانى يستقيل من منصبه على خلفية أزمة الهجرة

الأحد، 01 يوليه 2018 10:57 م
وزير الداخلية الالمانى يستقيل من منصبه على خلفية أزمة الهجرة هورست سيهوفر وزير الداخلية الألمانى
أ.ف.ب
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أعلن وزير الداخلية الألمانى هورست سيهوفر، استقالته من منصبه بسبب خلافه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على خلفية أزمة الهجرة، بحسب ما قالت مصادر فى الحزب المسيحى الاجتماعى البافارى الذى ينتمى اليه الوزير لوكالة فرانس برس.

وكان سيهوفر، قد عبر عن نيته الاستقالة خلال اجتماع مغلق للحزب فى ميونيخ (جنوب) كان لا يزال مستمرا حتى وقت متأخر الاحد، كما يعتزم سيهوفر، بحسب المصادر نفسها، الاستقالة من رئاسة الحزب المسيحى الاجتماعى المشارك فى الائتلاف الحكومى الهش.

 


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