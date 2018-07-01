وزير الداخلية الالمانى يستقيل من منصبه على خلفية أزمة الهجرة

أ.ف.ب

أعلن وزير الداخلية الألمانى هورست سيهوفر، استقالته من منصبه بسبب خلافه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على خلفية أزمة الهجرة، بحسب ما قالت مصادر فى الحزب المسيحى الاجتماعى البافارى الذى ينتمى اليه الوزير لوكالة فرانس برس.

وكان سيهوفر، قد عبر عن نيته الاستقالة خلال اجتماع مغلق للحزب فى ميونيخ (جنوب) كان لا يزال مستمرا حتى وقت متأخر الاحد، كما يعتزم سيهوفر، بحسب المصادر نفسها، الاستقالة من رئاسة الحزب المسيحى الاجتماعى المشارك فى الائتلاف الحكومى الهش.