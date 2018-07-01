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نادى القضاة يهنئ الرئيس والشعب المصرى بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

الأحد، 01 يوليه 2018 06:46 م
نادى القضاة يهنئ الرئيس والشعب المصرى بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو نادى القضاة
كتب إبراهيم قاسم
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هنأ نادى قضاة مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشرطة والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة.
 
وأكد المستشار حمدى معوض عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، أن ثورة 30 يونيو عبرت عن إرادة شعب مصر العظيم، وأبهرت العالم أجمع لما قدمه المصريين فى سبيل تصحيح المسار واسترداد الوطن من الجماعات الظلامية ودعاة التطرف والإرهاب، الذين حاولوا اختطاف الدولة والسيطرة على مؤسساتها.
 
وأَضاف عبد التواب، أن ثورة 30 يونيو جاءت لتكون بمثابة الرد القاطع على محاولات النيل من قوة التلاحم الذى تأكد بين الشعب صاحب الإرادة وبين القوات المسلحة على إنفاذ تلك الإرادة وأكدت بما لا يدع مجالا للشك انحياز القوات المسلحة للشعب المصرى، مضيفًأ ستظل رمزا لانتصار وتلاحم الشعب والجيش فى استعادة المجد والكرامة الإنسانية.
 
وتابع عبد التواب، إن قضاة مصر كانوا وسيظلوا على الدوام فى مصاف المدافعين عن دولتهم وشعبهم، ولا ينسى لهم الشعب موقفهم فى ثورة 30 يونيو وحمايتهم للشرعية الدستورية والقانونية وتماسك مؤسسات الدولة.
 
وأشار إلى أن القضاة شكلوا صفًا واحدًا، خلف نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، وخاضوا معارك ضارية ضد جماعة الإخوان الإرهابية دفاعا عن استقلال القضاء والشرعية القانونية والدستورية، فى محاولة الجماعة الإرهابية إقصاء أعداد كبيرة من قضاة مصر بتخفيض سن تقاعد القضاة، فضلا عن التصدى للإعلان الدستورى الذى كان أصدره «المعزول» محمد مرسى ليحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاة.

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