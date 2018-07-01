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الأحد، 01 يوليه 2018 06:57 م
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نادى الأسير الفلسطينى يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحق عائلات الأسرى

الأحد، 01 يوليه 2018 06:15 م
نادى الأسير الفلسطينى يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحق عائلات الأسرى الاحتلال الإسرائيلى
رام الله (أ ش أ)
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أدان نادى الأسير الفلسطينى الإجراءات المُذلة التى نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بحق ذوى الأسرى خلال عبورهم من حاجز (نعلين) العسكرى غرب رام الله.

وذكر نادى الأسير - فى بيان صحفى، اليوم الأحد، أن عائلات الأسرى فى السابق كانوا يمرون للزيارة من خلال حاجز "بيت سيرا" العسكرى، وحديثا جرى نقل مرور عائلات الأسرى عبر حاجز نعلين، مضيفا أنه وفقا لعدد من الشهادات الخاصة لعائلات الأسرى من النساء والرجال والأطفال، فقد تعرضوا للتفتيش بواسطة جهاز يخدش خصوصيتهم، إضافة إلى التعمد بتأخير انطلاق الحافلات لساعات، وإرجاع عدد من عائلات الأسرى وحرمانهم من الزيارة.

وأكد النادى أنه تواصل مع الصليب الأحمر الدولى الذى أبدى انزعاجه من هذه الإجراءات ووعد بالتقييم.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تمارس سياسات وإجراءات متعمدة لإذلال عائلات الأسرى خلال الزيارة، عدا عن حرمان المئات من العائلات من الزيارة.

 


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