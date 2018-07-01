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مصرع عامل وإصابة 4 آخرين فى مشاجرة بحفل عرس بالمنوفية

الأحد، 01 يوليه 2018 08:15 ص
مصرع عامل وإصابة 4 آخرين فى مشاجرة بحفل عرس بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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لقى عامل صرعه وأصيب 4 أشخاص آخرون فى مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بحفل عرس، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة قويسنا بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من، طرف أول "إ م .ع" عامل مصاب و"م ع ن" عامل مصاباً بجروح دائرية بالعضد وأسفل الإبط الأيسر، توفى متأثراً بإصابته، وتم نقل الجثة لمستشفى قويسنا المركزى، وطرف ثانى، "م م ع" عامل ونجله "ع"، و"م م ع ج" مصابين (ولم يستجوبوا) وجميعهم مقيمين دائرة المركز، وبالفحص تبين تعدى الطرف الثانى على الطرف الأول بسبب مشاجرة حدثت بينهم بحفل عرس، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط الثالث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
 

 


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مصرع عامل وإصابة 4 أخرين فى مشاجرة بحفل عرس بالمنوفية




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