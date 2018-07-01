مصرع عاملين وإصابة ثالث صعقهم تيار كهرباء الضغط العالى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عاملين مصرعهما، بينما أصيب الثالث عقب صعق تيار كهرباء الضغط العالى لهم أثناء قيامهم بأعمال دق المواسير الخاصة بماكينة رى بالأرض الزراعية بناحية قرية السلامونى دائرة مركز أخميم شرقى سوهاج.

وكان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبو سحلى مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بوفاة عاملين وإصابة آخر عقب صعق التيار الكهربائى لهم بدائرة مركز أخميم.

وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد طارق أبو سديره رئيس مباحث مركز شرطة أخميم والنقيب إبراهيم صقر معاون أول مباحث المركز وفاة "عبد الرحمن . ا" 26 سنة عامل و"على . ع . ا" 32 سنة عامل وإصابة "هيثم . ث . م" 29 سنة، وذلك عقب صعق التيار الكهربائى للضغط العالى لهم بالأرض الزراعية ناحية قرية السلامونى دائرة المركز.

وأشارت التحريات إلى أن الثلاثة كانوا يعملون بالأرض الزراعية من خلال دق مواسير حديديه خاصة بماكينة رى وعند ارتفاع المواسير بالقرب من أسلاك الضغط العالى حدثت عملية الصعق مما نتج عنه وفاة الأول والثانى فى الحال، وإصابة الثالث، وتم نقل الجثتين لمستشفى أخميم المركزى والمصاب للمستشفى الجامعى، وجار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.