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مصدر: وزير الداخلية الألمانى يصر على منع بعض المهاجرين من دخول بلاده

الأحد، 01 يوليه 2018 05:27 م
مصدر: وزير الداخلية الألمانى يصر على منع بعض المهاجرين من دخول بلاده وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر
رويترز
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قال مصدر فى حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى بألمانيا، إن زعيمه هورست زيهوفر، قال خلال اجتماع للحزب اليوم الأحد، إنه لا يرى بديلا لمنع دخول بعض المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الألمانية، وهو أمر من شأنه دخول المسؤول فى خلاف مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأضاف المصدر، أن زيهوفر الذى يشغل أيضا منصب وزير الداخلية، قال إن المحادثات التى أجراها مع ميركل مساء أمس السبت، لم يكن لها أى تأثير، فيما تأمل ميركل فى أن تنجح نتائج اجتماعها مع زعماء الاتحاد الأوروبى فى بروكسل قبل أيام فى إرضاء شركائها فى الائتلاف الحاكم والذين يطالبون بتشديد سياسة ألمانيا إزاء المهاجرين.

 

 


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