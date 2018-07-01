مسئول أممى: عدد اللاجئين المسجلين بتونس ألف شخص أغلبهم سوريون

تونس أ ش أ

أكد ممثل المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، مازن أبو شنب أن عدد اللاجئين المسجلين فى تونس بلغ حوالى ألف شخص غالبيتهم من السوريين، جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته المفوضية مساء السبت، بتونس احتفالا باليوم العالمى للاجئين.

وأشار أبو شنب إلى أن وزارة العدل، أعدت مشروع قانون يهدف إلى تنظيم شؤون اللاجئين بتونس مستمد من القانون الدولى ، موضحا أن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم اللاجئين، وتحديد من يحظى بصفة لاجئ دون غيره ، وليس استقطابهم للقدوم إلى تونس، معربا عن أمله فى أن تتولى الحكومة التونسية عرضه على مجلس نواب الشعب لمناقشته خلال العام الجاري.

من جهتها ، أوضحت وزير المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدى أن الوزارة تسعى إلى تمكين اللاجئين من حقوقهم بعيدا عن أى شكل من أشكال التمييز.