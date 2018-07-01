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الأحد، 01 يوليه 2018 03:56 ص
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متهم العجوزة يعترف بحيازة 16 طربة حشيش لبيعها على عملائه فى دائرة القسم

الأحد، 01 يوليه 2018 03:00 ص
متهم العجوزة يعترف بحيازة 16 طربة حشيش لبيعها على عملائه فى دائرة القسم مخدرات
كتب سليم على
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كشفت تحقيقات نيابة العجوزة، أن المتهم بحيازة 16 طربة حشيش، اعترف بحصوله عليها لبيعها للمواطنين فى دائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية عن أن قوة من قسم شرطة العجوزة، من ضبط "فكرى م. ف"، 38 عامًا، عاطل، ومقيم بدائرة قسم العجوزة، بحوزته 16 طربة من مخدر الحشيش، وزنت 1.6 كيلو جرام، ومبلغ مالى، محمول، كما أن المتهم يقوم بترويج المخدرات وبيعها للمواطنين فى وضوح النهار.

وجدد قاضى معارضات جنح العجوزة، حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 16 طربة حشيش.


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