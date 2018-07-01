كاميرات المراقبة ترصد المتهمين بسرقة شقتين بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بسرقة شقتين بالهرم، حيث تم تفريغ كاميرات المراقبة والحصول على مقطع فيديو يرصد لحظة هروب المتهمين عقب ارتكاب السرقة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد تعرض شقتين للسرقة على يد مجهولين بمنطقة الطوابق فى الهرم، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهولين تسللوا للشقة، واستولوا على مشغولات ذهبية ومبلغ مالى، ثم تمكنوا من سرقة شقة مجاورة بذات العقار وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.