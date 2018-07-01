قطاع التفتيش بالتنمية المحلية يشن حملات لمتابعة العمل بالوحدات المحلية

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قطاع التفتيش بالتنمية المحلية يشن حملات لمتابعة العمل بالوحدات المحليةالأحد، 01 يوليه 2018 03:30 م
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية - أرشيفية
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