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الأحد، 01 يوليه 2018 04:15 م
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قطاع التفتيش بالتنمية المحلية يشن حملات لمتابعة العمل بالوحدات المحلية

الأحد، 01 يوليه 2018 03:30 م
قطاع التفتيش بالتنمية المحلية يشن حملات لمتابعة العمل بالوحدات المحلية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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فى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بقيام قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة بحملات مفاجئة علي الوحدات المحلية والمراكز والمدن بالمحافظات .

نفذ  قطاع التفتيش زيارات مفاجئة إلى عدد من المحافظات لمتابعة أداء الوحدات المحلية وانتظام العاملين بها ومستوى خدمة المواطنين و تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، كما قام القطاع أيضاً بمراجعة تنفيذ الخطط الاستثمارية وما تم إنجازه خلال السنة المالية المنتهية وسير العمل فى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وأعمال الإدارة الهندسية وقسم التنظيم ومتابعة مستوى النظافة والمبانى المقامة بدون ترخيص.

ومن المقرر أن يتلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقرير تفصيلى من قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء عن تلك الحملات المفاجئة وأهم ما تم رصده من سلبيات وإيجابيات لاتخاذ اللازم .
 

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