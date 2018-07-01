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الأحد، 01 يوليه 2018 08:40 م
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قتلى وأسرى حوثيين فى معارك مع قوات الجيش اليمنى جنوب الحديدة

الأحد، 01 يوليه 2018 07:50 م
قتلى وأسرى حوثيين فى معارك مع قوات الجيش اليمنى جنوب الحديدة قوات الجيش اليمنى
عدن (أ ش أ)
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تصدت قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، لعدة هجمات ومحاولات تسلل نفذتها مليشيا الحوثى الانقلابية على موقع تمركزها فى مديريتى "التحيتا" و"الدريهمي" جنوب محافظة الحديدة.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت فى ساعات الصباح الأولى من التعامل مع عملية التفاف هجومية للمليشيا الحوثية على منطقة الجبيلية شرقى مديرية "التحيتا".

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية تكبدت خلال عملية التصدى لها عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى أسر أكثر من 30 عنصرا من مقاتليها أثناء محاولتهم التسلل إلى موقع قوات الجيش والمقاومة.

وشنت قوات الجيش والمقاومة هجوما معاكسا وحققت تقدما كبيرا شرقى "التحيتا" وتمركزت فى عدد من المواقع.

وفى السياق ذاته، أحبطت قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية هجوما مماثلا للمليشيا الانقلابية على مواقع لها فى مديرية "الدريهمى".

وأكد مصدر ميدانى يمنى من "ألوية العمالقة"، أنه تم التعامل مع العناصر المهاجمة وكبدتهم عددا كبيرا من القتلى والجرحى فيما لاذ من تبقى بالفرار.

كما شنت مقاتلات التحالف العربى غارات جوية مساندة لقوات الجيش الوطنى والمقاومة فى عمليات تصديها للمليشيا فى "التحيتا" و"الدريهمى".

 


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