فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن جميع المصريين يعتزون بواطنهم مصر وبزيارة العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

ولفتت وزيرة السياحة خلال كلكمتها التى ألقتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بكنيسة المعادى، إلى أن هذه الاحتفالية تؤكد أن مصر أرض السلام وكما استضافت مصر السيد المسيح منذ سنوات بعيدة فهى تفتح ذراعيها دائما لجميع زائريها.

وقدمت رانيا المشاط - فى كلمتها الشكر إلى جميع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى الذين يدعمون مثل هذه الاحتفالات التى تؤكد عمق ووحدة الشعب المصرى.