فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

كتب أيمن رمضان

حذر الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، من التضليل الذى تمارسه بعض الصفحات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى وشبكة الإنترنت بشأن إمكانية تغيير درجات طلاب الثانوية العامة من خلال إختراق الكنترول مقابل دفع مبالغ مادية معينة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية أرسلت إليه بعض من هذه الصحفات

وأضاف "حجازى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن هذه أعمال ابتزاز واضحة، مشدداً على أن كنترول الثانوية العامة لا يعمل عبر الإنترنت، ويعمل فى دوائر مغلقة، وتابع:"وبالتالى الذى يدعى أنه سيدخل ويخترق الشبكة يعد كلامه عارى من الصحة والصدق..نريد أن لا يتعرض أحد للنصب أو الابتزاز ".