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فيديو.. الجيش اليمنى يضبط الأسلحة الإيرانية المهربة لمليشيات الحوثى بجبهة ميدى

الأحد، 01 يوليه 2018 04:39 م
فيديو.. الجيش اليمنى يضبط الأسلحة الإيرانية المهربة لمليشيات الحوثى بجبهة ميدى أسلحة إيرانية
كتبت - إيمان حنا
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أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها وجدت أسلحة إيرانية ضمن الأسلحة  التى ضبطها الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف خلال المعارك التى تخوضها ضد ميليشيات الحوثى فى جبهة ميدى بمحافظة حجة، واستخوذ الجيش أثناء هجومه على مواقع للحوثيين بجبهة ميدى على الأسلحة الإيرانية مهربة لميليشيات الحوثى لدعمهم فى المعارك.
 
وكان الجيش الوطنى اليمنى مدعوما بالتحالف قد ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة وآليات قتالية تابعة للمليشيات ومخازن للأسلحة. 
 
وقال مصدر عسكرى بالمنطقة العسكرية الخامسة، بحسب المركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن الجيش باغت مليشيات الحوثى بهجوم واسع أفضى إلى تحرير مساحات واسعة من مديرية حيران مؤكدا استعادة آليات قتالية ومخازن أسلحة كانت بحوزة المليشيات.
 
وتمثلت تلك الآليات فى عربة عسكرية وأطقم عسكرية وأنواع مختلفة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وناظور عسكرى إيرانى الصنع تستخدمه المليشيات فى كشف مواقع الجيش.

 


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