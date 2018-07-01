فيديو.. الجيش اليمنى يضبط الأسلحة الإيرانية المهربة لمليشيات الحوثى بجبهة ميدى

وكان الجيش الوطنى اليمنى مدعوما بالتحالف قد ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة وآليات قتالية تابعة للمليشيات ومخازن للأسلحة.

وقال مصدر عسكرى بالمنطقة العسكرية الخامسة، بحسب المركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن الجيش باغت مليشيات الحوثى بهجوم واسع أفضى إلى تحرير مساحات واسعة من مديرية حيران مؤكدا استعادة آليات قتالية ومخازن أسلحة كانت بحوزة المليشيات.

وتمثلت تلك الآليات فى عربة عسكرية وأطقم عسكرية وأنواع مختلفة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وناظور عسكرى إيرانى الصنع تستخدمه المليشيات فى كشف مواقع الجيش.