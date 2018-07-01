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فيديو.. الجيش اليمنى يدك مواقع الحوثيين بمحور ميدى ويسيطر على مخازن الأسلحة

الأحد، 01 يوليه 2018 10:32 ص
فيديو.. الجيش اليمنى يدك مواقع الحوثيين بمحور ميدى ويسيطر على مخازن الأسلحة الجيش اليمنى - صورة أرشيفية
كتبت - إيمان حنا
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تمكنت قوات الجيش مدعومة بالتحالف العربى، من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة المختلفة والمتنوعة خلال المعارك التى تخوضها ضد ميليشيات الحوثى فى جبهة ميدى حيران بمحافظة حجة.
 
 
وقال مصدر عسكرى بالمنطقة العسكرية الخامسة؛ حسب المركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن الجيش باغت ميليشيات الحوثى بهجوم واسع أفضى إلى دك مواقع كثيرة للحوثيين وتحرير مساحات واسعة من مديرية حيران، مؤكدا استعادة آليات قتالية ومخازن أسلحة كانت بحوزة الميليشيات.
 
وتمثلت تلك الآليات فى عربة عسكرية وأطقم عسكرية وأنواع مختلفة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وناظور عسكرى إيرانى الصنع تستخدمه المليشيات فى كشف مواقع الجيش.
 

 

 


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