فيديو.. الجيش اليمنى يدك مواقع الحوثيين بمحور ميدى ويسيطر على مخازن الأسلحة

وقال مصدر عسكرى بالمنطقة العسكرية الخامسة؛ حسب المركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن الجيش باغت ميليشيات الحوثى بهجوم واسع أفضى إلى دك مواقع كثيرة للحوثيين وتحرير مساحات واسعة من مديرية حيران، مؤكدا استعادة آليات قتالية ومخازن أسلحة كانت بحوزة الميليشيات.

وتمثلت تلك الآليات فى عربة عسكرية وأطقم عسكرية وأنواع مختلفة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وناظور عسكرى إيرانى الصنع تستخدمه المليشيات فى كشف مواقع الجيش.