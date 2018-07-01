عصام تليمة يعترف بأخطاء الإخوان فى ثورة 30 يونيو ويطالبهم بمراجعة أنفسهم

كتب أيمن رمضان

عرض الإعلامى نشأت الديهى، فيديو عصام تليمة، القيادى الإخوانى الهارب، وهو يعترف بأخطاء جماعته فى ثورة 30 يونيو، مطالباً جميع زملائه فى الجماعة الإرهابية الاعتراف بالخطأ وعدم خلق حجج للتهرب من الاعتراف.

وبحسب الفيديو الذى عرضه "الديهى"، ببرنامجه، "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، أن جماعته لم تكسب أى قضية دولية منذ سنوات وأن هذا الأمر يستدعى مراجعة النفس فى ذلك، وتابع:"مراجعة النفس لا تقتضى أن يجلدك الناس أو أنك تجلدهم ولكن لكى تعرف أين الخطأ".

واستكمل الإعلامى نشأت الديهى، قائلاً:" مينفعش طول العمر ناخذ على قفانا ".