video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 11:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عصام تليمة يعترف بأخطاء الإخوان فى ثورة 30 يونيو ويطالبهم بمراجعة أنفسهم

الأحد، 01 يوليه 2018 09:05 م
عصام تليمة يعترف بأخطاء الإخوان فى ثورة 30 يونيو ويطالبهم بمراجعة أنفسهم عصام تليمة الإخوانى الهارب
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

عرض الإعلامى نشأت الديهى، فيديو عصام تليمة، القيادى الإخوانى الهارب، وهو يعترف بأخطاء جماعته فى ثورة 30 يونيو، مطالباً جميع زملائه فى الجماعة الإرهابية الاعتراف بالخطأ وعدم خلق حجج للتهرب من الاعتراف.

 

وبحسب الفيديو الذى عرضه "الديهى"، ببرنامجه، "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، أن جماعته لم تكسب أى قضية دولية منذ سنوات وأن هذا الأمر يستدعى مراجعة النفس فى ذلك، وتابع:"مراجعة النفس لا تقتضى أن يجلدك الناس أو أنك تجلدهم ولكن لكى تعرف أين الخطأ".

 

واستكمل الإعلامى نشأت الديهى، قائلاً:" مينفعش طول العمر ناخذ على قفانا ".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

5 مصريين باعوا وطنهم من أجل دولارات تميم.. أحمد منصور مذيع الفتنة بالجزيرة أكبر داعمى "الإخوان".. القرضاوى وعصام تليمة عرابا الإرهاب بالدوحة.. معتز مطر خط دفاع التكفيريين.. ومحمد ناصر إعلامى بدرجة إرهابى

عصام تليمه

الاخوان

ارهاب

قضايا الدوليه

نشات الديهى




لا تفوتك
س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة