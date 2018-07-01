ضبط 72 قضية مخدرات وسلاح فى حملة أمنية بالجيزة

كتب ــ بهجت أبو ضيف

شنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية، تمكنت خلالها من ضبط 72 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص.

كما أسفرت الحملة التى استهدفت قطاع جنوب الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى إمبابة وبولاق الدكرور، والشيخ زايد، والمنطقة الأثرية فى الهرم، عن تنفيذ 315 حكما قضائيا، وضبط 75 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، وتحرير عدد من المحاضر لبائعين اسطوانات غاز، لبيعها بالسوق السوداء.

كما حرر ضباط شرطة المرافق بالجيزة، 420 مخالفة تعد وإشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.