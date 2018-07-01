ضبط 3390 هاربا من أحكام وتحصيل 82707 جنيهات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 7هاربين من جناية فى قضايا عاهة وسرقة وضبط 1145 هارب من أحكام قضائية فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف 2198 هاربا من أحكام فى غرامة و 40 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 3390 وتحصيل 82707 جنيه غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.