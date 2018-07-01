ضبط طالب بلجنة فى السنبلاوين لتصويره امتحان الفلسفة ونشره على مواقع التواصل

الدقهلية شريف الديب

كشفت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أن ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعى من صور لبعض الأجزاء الخاصة بامتحان مادة الفلسفة والمنطق اليوم الأحد، هو للطلاب رضا الشحات بلجنة أحمد لطفى السيد بالسنبلاوين.

وقد تم ضبطه وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتحفظ على تليفونه المحمول.

وكان أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صرح بقيام الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالتوصل إلى الطلاب الذين قاموا بنشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وضبطهم بمحافظتى الدقهلية والقاهرة حيث قاموا بالنشر بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان.