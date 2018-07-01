ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه بقليوب

القليوبية- نيفين طه

تمكنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث الجيزة، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابى خطير فى قليوب تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه من قائديها وبيعها خردة بعد تقطيعها، إعترف الجناة بسرقة 3 سيارات وأرشدوا عن إحداها، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية بيضاء وتولت النيابة التحقيق.

كانت البلاغات تعددت أمام المقدم أحمد كمال أبو العز من العديد من السائقين بتعرضهم للسرقة بالإكراه من قبل مسلحين على الطريق الدائرى وآخر البلاغات من سائق يفيد بأنه أثناء قيادته سيارة نقل "مُحملة بالألبان" بمطلع منطقة منطى أسفل الطريق الدائرى إعترضه أربعة مجهولين يستقلون سيارة وهددوه بأسلحة نارية واستولوا على السيارة قيادته وفروا هاربين.

اهتم اللواء محمد الالفى مدير إدارة البحث الجنائى، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية، وقامت قوة امنيه بالسير فى خط سير هروب الجناة، حيث تم ضبط السيارة المستخدمة فى الحادث وتبين أنه مبلغ بسرقتها بقسم شرطة حلوان بالقاهرة عقب تخلى الجناة عنها بالطريق الدائرى، ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد أحد الجناة وتم ضبطه ويدعى "م س" 28 سنة، سائق وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع كلٍ من "أ ص" 39 سنة، عاطل و"س .ع" 39 سنة، و"ط م" 26 سنة، عامل و"م.أ" 38 سنة عاطل، وجميعهم من الصف بالجيزة.

واعترف المتهم بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات ومتعلقات قائديها بالإكراه، جري التنسيق مع مباحث الجيزة وتم ضبط المتهمين جميعا وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة الواقعة بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار- سلاح أبيض"سنجة" وارشدوا عن السيارة المسروقه محملة بالألبان كما اعترفوا بسرقة سيارتين اخرتين وأرشدوا عنهما وتولت النيابة التحقيق.