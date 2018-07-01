صور.. هنود يشاركون فى سباق الثيران خلال مهرجان الرياح الموسمية

كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

يتنافس المزارعون فى الهند مع الثيران أثناء مشاركتهم فى سباق الثيران بحقل الأرز خلال مهرجان الرياح الموسمية فى قرية Herobhanga التى تقع على بعد حوالى 85 كم جنوب كولكاتا.

ويشارك المزارعون فى السباق اعتقادًا منهم بأن المشاركة قبل حرث حقولهم سوف تجلب أمطارًا جيدة ويحصدون محصولًا أفضل، وقد شارك فى هذا السباق أكثر من 100 ثور من القرى المجاورة فى الحدث الذى استمر يومين، وعادة ما تقع إصابات ووفيات فى بعض الأحيان خلال تلك الفعاليات الخطرة.



إصابة مواطن هندى فى سباق للثيران



سباق الثيران فى الهند



مواطنون هنود يستعدون لسباق الثيران



رجل يسقط تحت أقدام الثيران فى الهند



سباق حماسى للثيران فى الهند



سباق الثيران فى الهند خلال مهرجان الرياح الموسمية



هنود يحتفلون فى مهرجان الرياح الموسمية بسباق الثيران



سباق الثيران فى الهند من أجل زيادة الأمطار



سباق الثيران فى الهند بمشاركة مئات الفلاحين



ثور يسقط على الأرض خلال السباق فى الهند



ثلاث ثيران تجر رجل خلال السباق فى الهند