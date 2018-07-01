video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 01:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. هنود يشاركون فى سباق الثيران خلال مهرجان الرياح الموسمية

الأحد، 01 يوليه 2018 11:43 ص
صور.. هنود يشاركون فى سباق الثيران خلال مهرجان الرياح الموسمية سباق الثيران فى الهند
كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
إضافة تعليق

يتنافس المزارعون فى الهند مع الثيران أثناء مشاركتهم فى سباق الثيران بحقل الأرز خلال مهرجان الرياح الموسمية فى قرية Herobhanga التى تقع على بعد حوالى 85 كم جنوب كولكاتا.

ويشارك المزارعون فى السباق اعتقادًا منهم بأن المشاركة قبل حرث حقولهم سوف تجلب أمطارًا جيدة ويحصدون محصولًا أفضل، وقد شارك فى هذا السباق أكثر من 100 ثور من القرى المجاورة فى الحدث الذى استمر يومين، وعادة ما تقع إصابات ووفيات فى بعض الأحيان خلال تلك الفعاليات الخطرة.

إصابة مواطن هندى فى سباق للثيران
إصابة مواطن هندى فى سباق للثيران

 

سباق الثيران فى الهند
سباق الثيران فى الهند

 

مواطنون هنود يستعدون لسباق الثيران
مواطنون هنود يستعدون لسباق الثيران

 

رجل يسقط تحت أقدام الثيران فى الهند
رجل يسقط تحت أقدام الثيران فى الهند

 

سباق حماسى للثيران فى الهند
سباق حماسى للثيران فى الهند

 

سباق الثيران فى الهند خلال مهرجان الرياح الموسمية
سباق الثيران فى الهند خلال مهرجان الرياح الموسمية

 

هنود يحتفلون فى مهرجان الرياح الموسمية بسباق الثيران
هنود يحتفلون فى مهرجان الرياح الموسمية بسباق الثيران

 

سباق الثيران فى الهند من أجل زيادة الأمطار
سباق الثيران فى الهند من أجل زيادة الأمطار

 

سباق الثيران فى الهند بمشاركة مئات الفلاحين
سباق الثيران فى الهند بمشاركة مئات الفلاحين

 

ثور يسقط على الأرض خلال السباق فى الهند
ثور يسقط على الأرض خلال السباق فى الهند

 

ثلاث ثيران تجر رجل خلال السباق فى الهند
ثلاث ثيران تجر رجل خلال السباق فى الهند

 

إعداد ثور فى الهند قبل سباق مهرجان الرياح الموسمية
إعداد ثور فى الهند قبل سباق مهرجان الرياح الموسمية

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 11 من عائلة واحدة فى منطقة هندية شهدت حرب عصابات قبل أسبوعين - صور

مصرع 44 شخصا فى حادث حافلة شمال الهند - صور

اخبار عالمية

سباق الثيران

موسم الحصاد بالهند

مهرجان الرياح الموسمية

اخبار العالم

اخبار الهند




لا تفوتك
وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

التنمية المحلية: زيارات مفاجئة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة

التنمية المحلية: زيارات مفاجئة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة

صور..محافظات مصر تشهد ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمواد الفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا.. الطلاب يتوافدون برفقة أولياء أمورهم على المدارس بدعوات النهاية السعيدة.. والطلاب: نتمنى أن يكون ختامها مسك

صور..محافظات مصر تشهد ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمواد الفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا.. الطلاب يتوافدون برفقة أولياء أمورهم على المدارس بدعوات النهاية السعيدة.. والطلاب: نتمنى أن يكون ختامها مسك

طريق كارتيرون فى الأهلى ليس مفروشا بالورود قبل الموسم الجديد.. ضياع الصفقات المؤثرة.. آثار وداع المونديال.. ضغوط تحقيق البطولات.. كسب ثقة الجماهير.. صعوبة الحفاظ على الدورى

طريق كارتيرون فى الأهلى ليس مفروشا بالورود قبل الموسم الجديد.. ضياع الصفقات المؤثرة.. آثار وداع المونديال.. ضغوط تحقيق البطولات.. كسب ثقة الجماهير.. صعوبة الحفاظ على الدورى

سمار طبيعى.. 3 وصفات طبيعية لعمل التان فى البيت قبل المصيف بالسكر والجليسرين

سمار طبيعى.. 3 وصفات طبيعية لعمل التان فى البيت قبل المصيف بالسكر والجليسرين

كأس العالم 2018.. روسيا تسعى لصناعة تاريخ جديد فى كأس العالم أمام إسبانيا

كأس العالم 2018.. روسيا تسعى لصناعة تاريخ جديد فى كأس العالم أمام إسبانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة