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صور..كمبوديا تدخل موسوعة جينيس بأطول وشاح فى العالم طوله 1149.8 متر

الأحد، 01 يوليه 2018 11:08 ص
صور..كمبوديا تدخل موسوعة جينيس بأطول وشاح فى العالم طوله 1149.8 متر أطول وشاح فى العالم بكمبوديا
كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
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أدرجت فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، اليوم الأحد، أطول زخارف منسوجة يدويًا فى كمبوديا، كأطول وشاح فى العالم، والذى أطلق عليه اسم "كراما"، وهذا الوشاح يبلغ طوله 1149.8 متر، واستغرق تصميمه 5 أشهر، وذلك بمجهود عمل 20 نساج كمبودى.

وعرض "كراما" للزائرين من السياح أمام المتحف الوطنى، فى بنوم بنه، وقد تمكن بعض الزائرين من إضافة بضعة سنتيمترات إلى الوشاح الكبير خلال الزيارات، ومن جهته قال سوابنيل دانجاريكار - وهو محاضر فى سجلات جينيس للأرقام القياسية - أنه مع وجود 1149.8 متر، وهو طول الوشاح "كراما"، فإنه يكون قد سجل نمطًا جديدًا فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية لأطول وشاح، وجاء إعلانه هذا أمام حشد ضخم يضم أكثر من 20 ألف شخص.

وأضاف أن كمبوديا كانت أول دولة حاولت كسر أرقام موسوعة جينيس العالمية لأطول وشاح، مضيفًا أن المعايير الأساسية لهذه المحاولة كانت أن يكون الوشاح بعرض 30.5 سم وطوله 1000 متر على الأقل.

بدوره، يقول الدكتور سان فاثانا، رئيس منظمة جوجو كمبوديا - وهى منظمة أطلقت أطول حملة لنسج الأوشحة فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية - إن "الكراما" المصنوعة من القطن تستخدم عادة فى كمبوديا وتعكس ثقافة وتقاليد الخمير، فيما صرح عضو البرلمان هون مانى، رئيس اتحاد الشباب فى كمبوديا، بأنه فخر وانجاز كامبوديا.

وفى عام 2015، حققت كمبوديا رقمًا قياسيًا عالميًا لأكبر رقص ماديسون، شارك فيه 2015 مشاركًا، كما وزن أكبر كعكة أرز لزجة تقليدية 4.04 طن، وقد تسلم شهادة جينيس للأرقام القياسية، اليوم، هون مانى لام، ابن رئيس الوزراء الكمبودى هون سين، وحاكم بنوم بنه كوونج سرينج، وذلك بعد أن تم تصنيف وشاح "الكراما" كأطول وشاح منسوج فى العالم.

أطول وشاح فى العالم بكمبوديا
أطول وشاح فى العالم بكمبوديا

 

قياس أطول وشاح فى العالم بكمبوديا
قياس أطول وشاح فى العالم بكمبوديا

 

كمبوديا تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية
كمبوديا تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

 

إعلان دخول كمبوديا موسوعة جينيس للأرقام القياسية
إعلان دخول كمبوديا موسوعة جينيس للأرقام القياسية

 

تسليم شهادة جينيس لكمبوديا بعد تسجيل أطول وشاح
تسليم شهادة جينيس لكمبوديا بعد تسجيل أطول وشاح

 

عرض أطول وشاح فى كمبوديا
عرض أطول وشاح فى كمبوديا

 

20 نساج كمبودى ينسجون أطول وشاح فى العالم
20 نساج كمبودى ينسجون أطول وشاح فى العالم

 

تجهيز أطول وشاح فى العالم بكمبوديا
تجهيز أطول وشاح فى العالم بكمبوديا

 

احتفالات فى كمبوديا بعد دخول موسوعة جينيس
احتفالات فى كمبوديا بعد دخول موسوعة جينيس

 

كمبوديا تعرض أطول وشاح أمام المتحف الوطنى
كمبوديا تعرض أطول وشاح أمام المتحف الوطنى

 

كمبوديا تفوز بشهادة جينيس لأطول وشاح فى العالم
كمبوديا تفوز بشهادة جينيس لأطول وشاح فى العالم

 

عشرات النساجين يحملون أطول وشاح فى العالم بكمبوديا
عشرات النساجين يحملون أطول وشاح فى العالم بكمبوديا

 

كمبوديا تحتفل بشهادة جينيس للأرقام القياسية
كمبوديا تحتفل بشهادة جينيس للأرقام القياسية

 

 

 

 


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