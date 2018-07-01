صور.. سفير الفاتيكان يتفقد مغارة ومزار العائلة المقدسة بدير درنكة بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

أجرى برونو موزارو، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة، يرافقه الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، جولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات الخاصة بافتتاح مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير جبل درنكة، وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

ومن المقرر عقد قداس صلوات مساء اليوم الأحد، يعقبه الافتتاح الرسمى بحضور غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونيافة المطران الأنبا كيرلس وليم، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأب كمال لبيب، الخادم الإقليمى للرهبان الفرنسيسكان بمصر، وسفير الفاتيكان لدى مصر، برونو موزارو، ومحافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى واللواء جمال شكر مدير الأمن.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية بمحافظة أسيوط، انتهت من أعمال الترميم والتطوير لمغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير درنكة بأسيوط، وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، حيث تم أعمال الترميم للمغارة وبئر مياه كانت العائلة المقدسة تشرب منه أثناء تواجدها فى المنطقة، وأيضا مرسى السفن والذى أبحرت منه العائلة المقدسة أثناء عودتها إلى فلسطين.

كما تم عمل تطوير لأول بانوراما كاملة للمحطات والأماكن التى مكثت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتها فى مصر، حيث يستطيع الزائر أن يرى الأماكن التى مرت بها العائلة المقدسة فى مصر، كما تم تزويد البانوراما ببطاقات شرح واستخدام تقنية البار كود بحيث يستطيع الزوار أن يستمعوا إلى شرح كامل لكل مكان من أماكن مسار العائلة المقدسة بمصر.