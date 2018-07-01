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الأحد، 01 يوليه 2018 10:03 م
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صور.. رجال الإطفاء الأمريكيين يواصلون إخماد حريق غابات فى كاليفورنيا

الأحد، 01 يوليه 2018 08:52 م
صور.. رجال الإطفاء الأمريكيين يواصلون إخماد حريق غابات فى كاليفورنيا الإطفاء الأمريكية
كتب: محمد الأحمدى - تصوير (أ ف ب)
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يواصل رجال الإطفاء فى أمريكا اليوم الأحد، إخماد حرائق الغابات التى شبت بسبب حركة الرياح العالية وارتفاع درجات الحرارة فى ولاية كاليفورنيا.

وكانت السلطات الأمريكية قد ذكرت وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية الثلاثاء الماضى، أن رقعة حرائق الغابات انتشرت بصورة كبيرة فى مناطق ريفية وصلت إلى حدود ولاية أريجون.

وأضافت أن الحرائق التى اندلعت من منطقة "كليرليك أوكس" فى شمال ولاية كاليفورنيا قضت على عشرات المبانى السكنية مما دفع السلطات لإخلائها على الفور.

وكانت كاليفورنيا قد أعلنت -فى وقت سابق - حالة الطوارئ فى 3 مقاطعات وأمرت آلاف السكان بإخلاء منازلهم.

وغالبا ما تشهد الغابات فى غرب الولايات المتحدة حرائق خلال أشهر الصيف الحارة والتى تتأجج بفعل الرياح. 

رجال الإطفاء فى أمريكا
رجال الإطفاء فى أمريكا

 

جانب من إخماد رجال الإطفاء للحريق
جانب من إخماد رجال الإطفاء للحريق

 

جانب من إخماد الحريق
جانب من إخماد الحريق

 

إخماد حريق كاليفورنيا
إخماد حريق كاليفورنيا

 


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