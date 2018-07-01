صور.. انطلاق قطار الطلقة فى اليابان بتصميم "هالو كيتى" لجذب السياحة

كتبت رباب فتحى

أعلنت شركة سكك حديد غرب اليابان، أنها أطلقت قطار شينكانسن السريع بتصميم "هالو كيتى،" خلال يونيو، وسيستمر حتى الأشهر الثلاثة المقبلة.



قطار هالو كيتى

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن قطار "Hello Kitty" الأنيق المزين بصور للشخصية المشهورة عالميا بدأ خدماته فى اليابان، مما جذب المئات من المشجعين إلى حفل الافتتاح.



تصميم هالو كيتى داخل القطار

وقد غادر قطار شينكانسن الأبيض والوردى الخاص، يوم السبت الماضى، من محطة هاكاتا فى فوكوكا إلى أوساكا، ويرتدى سائقه زى هالو كيتى - مع الشريط الوردى الشهير- وشاهده حشد من حوالى 400 شخص. وفقا لوسائل الإعلام المحلية.



قطار هالو كيتى من الداخل

وقالت شركة سكة حديد غرب اليابان، إن القطار سيجرى خلال الأشهر الثلاثة القادمة بين مدينتى أوساكا وفوكوكا الغربية، معربة عن أملها فى أن ينتج استخدام أحد أشهر الصادرات اليابانية عن تعزيز السياحة.