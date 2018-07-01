video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 03:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. انطلاق قطار الطلقة فى اليابان بتصميم "هالو كيتى" لجذب السياحة

الأحد، 01 يوليه 2018 02:42 م
صور.. انطلاق قطار الطلقة فى اليابان بتصميم "هالو كيتى" لجذب السياحة قطار هالو كيتى فى اليابان
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
أعلنت شركة سكك حديد غرب اليابان، أنها أطلقت قطار شينكانسن السريع بتصميم "هالو كيتى،" خلال يونيو، وسيستمر حتى الأشهر الثلاثة المقبلة.
 
قطار هالو كيتى
قطار هالو كيتى
 
 
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن قطار "Hello Kitty" الأنيق المزين بصور للشخصية المشهورة عالميا بدأ خدماته فى اليابان، مما جذب المئات من المشجعين إلى حفل الافتتاح.
 
 
تصميم هالو كيتى داخل القطار
تصميم هالو كيتى داخل القطار
 
 
وقد غادر قطار شينكانسن الأبيض والوردى الخاص، يوم السبت الماضى، من محطة هاكاتا فى فوكوكا إلى أوساكا، ويرتدى سائقه  زى هالو كيتى - مع الشريط الوردى الشهير- وشاهده حشد من حوالى 400 شخص. وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
 
 
قطار هالو كيتى من الداخل
قطار هالو كيتى من الداخل
 
 
وقالت شركة سكة حديد غرب اليابان، إن القطار سيجرى خلال الأشهر الثلاثة القادمة بين مدينتى أوساكا وفوكوكا الغربية، معربة عن أملها فى أن ينتج استخدام أحد أشهر الصادرات اليابانية عن تعزيز السياحة.
 
 
هالو كيتى
هالو كيتى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين ترفع سرعة القطارات الطلقة على خط بكين- شنغهاى لـ 350 كيلومترا

بالصور.. الصين تبدأ مشروع تطوير "القطار الطلقة" لتصل سرعته 1000 كم/ساعة

الصين تبدأ تشغيل جيل جديد من "قطارات الطلقة" بين بكين وشنغهاى

اليابان

اخبار العالم

السياحة اليابانية

هالو كيتى

قطار الطلقة




لا تفوتك
س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة