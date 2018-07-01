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الأحد، 01 يوليه 2018 04:09 م
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صور.. الجالية المصرية فى فيينا تحتفل بثورة 30 يونيو

الأحد، 01 يوليه 2018 03:29 م
صور.. الجالية المصرية فى فيينا تحتفل بثورة 30 يونيو الجالية المصرية فى فيينا
كتب- هاشم الفخرانى
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يواصل المصريون فى الخارج ولليوم الثانى على التوالى الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وإنقاذ مصر من سيطرة الجماعة الإرهابية على مؤسسات الدولة المصرية بعدما تكاتفت القوات المسلحة المصرية بجانب الشعب فى ثورته ضد الإخوان.

 

الجالية المصرية فى فيينا
الجالية المصرية فى فيينا

 

وفى العاصمة النمساوية "فيينا" شاركت الجالية المصرية، فرحة الشعب بثورة 30 يونيو، واحتشد مئات المصريين من شباب وشيوخ نساء ورجال أمام بأحد الميادين فى العاصمة، رافعين الأعلام المصرية، مرددين هتافات وطنية للتعبير عن فرحتهم الغامرة بالثورة التى قضت على حكم الإخوان.

 

المصريون فى فيينا
المصريون فى فيينا

 

النمسا
النمسا

 


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الجالية المصرية فى النمسا

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حسام

يابختهم

عقبال الموجودين في مصر هم كمان

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