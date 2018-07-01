صور.. الجالية المصرية فى فيينا تحتفل بثورة 30 يونيو

كتب- هاشم الفخرانى

يواصل المصريون فى الخارج ولليوم الثانى على التوالى الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وإنقاذ مصر من سيطرة الجماعة الإرهابية على مؤسسات الدولة المصرية بعدما تكاتفت القوات المسلحة المصرية بجانب الشعب فى ثورته ضد الإخوان.



الجالية المصرية فى فيينا

وفى العاصمة النمساوية "فيينا" شاركت الجالية المصرية، فرحة الشعب بثورة 30 يونيو، واحتشد مئات المصريين من شباب وشيوخ نساء ورجال أمام بأحد الميادين فى العاصمة، رافعين الأعلام المصرية، مرددين هتافات وطنية للتعبير عن فرحتهم الغامرة بالثورة التى قضت على حكم الإخوان.



المصريون فى فيينا