صور.. "التنمية المحلية" تستجيب لشكاوى المواطنين بالمحافظات

تسعى وزارة التنمية المحلية إلى تطوير منظومة الشكاوى الخاصة بالمواطنين من مشاكل المحليات والأحياء بمختلف المحافظات وأبدى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى منذ توليه مهام منصبه اهتماما كبيرا بشكاوى المواطنين، وأصدر تعليماته بالتجاوب مع تلك الشكاوى والتعامل معها من خلال قسم التفتيش والمتابعة بالوزارة.

الاهتمام بشكاوى المواطنين والتواصل معهم

جاء الملف الأول على رأس اهتمام وزير التنمية المحلية هو الاهتمام بشكاوى المواطنين عن طريق متابعة المحافظات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عليها، وفى نفس الوقت طالب شعراوى بتطوير منظومة التعامل مع الشكاوى عن طريق الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وكذلك عن الطريق الموقع الرسمى للوزارة.

التعاون مع مجلس النواب

يحرص اللواء محمود شعراوى على التواصل مع نواب مجلس الشعب بشكل يومى ويستقبل الكثير منهم بشكل دائم فى مقر عمله بالوزارة لعرض شكاوى ومطالب المواطنين الخاصة بالمحافظات المختلفة، باعتبار النواب ممثلين عن عموم الشعب خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتواصل والتعاون مع مجلس النواب لتحقيق التكامل والتجانس المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتقديم أفضل خدمة للمواطنين بكافة المحافظات لأن هذا ما تسعى إليه الحكومة، حيث يتحد هدف الحكومة ومجلس النواب خلف تحقيق مصلحة المواطن.

التجاوب مع شكاوى المواطنين عبر "فيس بوك"

ورصدت "اليوم السابع" التجاوب من قبل وزارة التنمية المحلية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مع شكاوى المواطنين، حيث حرص المسئولون عن الصفحة على التواصل مع أصحاب تلك الشكاوى التى ترد إليهم من خلال التعليقات على ما يتم نشره من أخبار وفعاليات وأنشطة بمختلف المحافظات أو عبر الرسائل الخاصة على الصفحة.

حيث تستقبل الصفحة الشكاوى وحال كون الشكوى غير مكتملة يطالبون أصحاب تلك الشكوى بتوضيحها بشكل كافى عقب ذلك يتم التواصل مع المحافظة التى يوجد بها الشكوى للتأكد من حقيقة تلك الشكوى وجديتها ويتم عقب ذلك تحديد ما تم اتخاذه من إجراءات فى تلك المحافظة لحل الشكوى وإخطار المتقدمين بها، وفى بعض الحالات يُطلب من مقدم الشكوى الحضور إلى الوزارة لشرحها بالتفصيل والتأكد من جديتها واتخاذ ما يلزم لحلها.