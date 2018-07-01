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الأحد، 01 يوليه 2018 06:36 م
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شركة إعلام بلجيكية تقاضى تركيا لتعويضها بـ80 مليون دولار لغلق مقرها بإسطنبول

الأحد، 01 يوليه 2018 04:52 م
شركة إعلام بلجيكية تقاضى تركيا لتعويضها بـ80 مليون دولار لغلق مقرها بإسطنبول رجب طيب وغولن
كتب محمد إبراهيم
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أعلن المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولى (ISCID)، إقامة شركة بلجيكية دعوى تحكيم دولى ضد تركيا مطالبة حكومتها بـ80 مليون دولار.

 

وطلبت الشركة البجيكية "Cascade Investments NV"، للخدمات الإعلامية لانتهاك الحكومة والسلطات التركية، بمصادرة وغلق مقر الشركة فى أسطنبول بعد محاولة عزل الرئيس التركى رجب طيب أوردغان فى يوليو 2016، مما يعتبره المركز الدولى لتسوية المنازعات انتهاكا تجارياً يضر بالمستثمر.

 

وذكرت تقارير إعلامية غربية، أن السلطات التركية قامت بمهاجمة مبنى شركة " كاسكيد " للخدمات الإعلامية والتى تملك شركة جيهان نيوز للتوزيع بتركيا، بزعم أنها يمتلكها أنصار حركة غولن.


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