س و ج.. ما هو الاتحاد الأفريقى وما هى أبرز ملفات القمة 31 المنعقدة فى موريتانيا؟

كتبت شيماء بهجت

تحت شعار "الانتصار فى مكافحة الفساد نهج مستدام نحو تحول أفريقيا"، انطلقت، اليوم الأحد، أعمال الدورة الـ31 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى، التى تستضيفها موريتانيا، بمشاركة عدد من رؤوساء الدول ونواب الرؤوساء ورؤساء الحكومات فى الدول الأفريقية، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قال الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز - فى كلمته الافتتاحية للقمة، إن خطر الإرهاب يقف عائقا أمام تحقيق التنمية فى أفريقيا.

وبمناسبة انطلاق القمة نستعرض فى " س و ج " بعض المعلومات عن الاتحاد الافريقى، وملخص الجلسة الافتتاحية للدورة 31 من القمة.

س: ما هو الاتحاد الأفريقى؟ وكم دولة يتألف منها؟

ج: الاتحاد الأفريقى هو منظمة دولية تتألف من 55 دولة أفريقية، تأسس فى 9 يوليو 2002 خلفا لمنظمة الوحدة الأفريقية.

س: كيف تتخذ أهم قرارات الاتحاد؟

ج: تُتّخذ أهم قرارات الاتحاد فى اجتماع نصف سنوى لرؤساء الدول وممثلى حكومات الدول الأعضاء من خلال ما يسمى بالجمعية العامة للاتحاد الأفريقى، ويقع مقر الأمانة العامة فى أديس أبابا، أثيوبيا.

س: ما هى أهداف الاتحاد الأفريقى؟

ج: تسريع وتسهيل الاندماج السياسى والاجتماعى والاقتصادى للقارة، لتعزيز مواقف أفريقيا المشتركة بشأن القضايا التى تهم القارة وشعوبها، تحقيقاً للسلام والأمن، ومساندةً للديمقراطية وحقوق الإنسان.

س: هل انسحبت عضويات من الاتحاد أو تم إيقافها ثم عادت مرة أخرى؟

ج: المغرب انسحب من الساحة الأفريقية من منظمة الوحدة الأفريقية سلف الاتحاد الأفريقى، فى عام 1984، إثر حصول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دعم وتأييد عدداً من الأعضاء للحصول على عضوية المنظمة. وقامت حليف المغرب، زائير بمقاطعة المنظمة لقبول عضوية الجمهورية الصحراوية من 1984 إلى 1986، وكان ذلك خلال رئاسة موبوتو سيسيسيكو.

وعلقت عضوية غينيا بعد انقلاب عام 2008، كما علقت عضوية مدغشقر بعد الأزمة السياسة فى مدغشقر عام 2009، وانسحبت إريتريا بعد أن دعا الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة مجلس الأمن لفرض عقوبات عليها بعد اتهامها بدعم المتطرفين الصوماليين.

وعلقت عضوية جمهورية أفريقيا الوسطى، بعد اندلاع حرب أفريقيا الوسطى بين حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى وجماعة السيليكا.

كما علقت عضوية مصر (يوليو 2013- يونيو 2014) وبعد انتخابات الرئاسة فى 2014 تمت عودة العضوية لمصر.

وفى 17 يوليو 2016 أعلن ملك المغرب محمد السادس بأن الرباط قررت العودة إلى الاتحاد الأفريقى، ليعود المغرب رسميا للاتحاد فى قمة أديس أبابا بتاريخ 30 يناير 2017، بعد تأييد 40 دولة لعودته.

س: كم دولة حضرت الدورة 31 للقمة الأفريقية اليوم؟ وكم يوما تستضيف موريتانيا القمة؟

ج: افتتحت القمة بحضور 22 رئيس دولة وعدد من نواب الرؤساء، ورؤساء الحكومات فى الدول الأفريقية، وتعقد على مدار يومى 1 و2 يوليو الجارى، حيث حضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الموريتانى المهندس يحيى ولد حدمين، وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاندماج الأفريقى فى ضوء الملفات الهامة المطروحة على أجندة قمة الاتحاد الأفريقى.

س: ماهى الملفات التى ستناقشها الدورة الـ31 للقمة؟

ج: تناقش القمة عملية الإصلاح المؤسسى والمالى وتطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية وسبل نزع فتيل الأزمات فى أفريقيا، كما تناقش الموقف الأفريقى الموحد بشأن مجموعة بلدان أفريقيا والبحر الكاريبى والمحيط الهادئ ما بعد 2026، وتحقيق أجندة 2063 الأفريقية والمصادقة على ما يعرف بإصلاحات كاجامى المؤسسية..

كما ينتظر أن يناقش القادة فى جلسة مغلقة تقارير لمجلس السلم والأمن الأفريقى حول السلم والأمن فى أفريقيا، فضلا عن تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد بخصوص الخطوات العملية لإسكات البنادق فى أفريقيا بحلول عام