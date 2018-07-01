س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

كتب ــ وائل ربيعى

نقدم لكم الإجابات النموذجية من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومكتب التنسيق على أهم الأسئلة المثارة حول تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد واختبارات القدرات لعام 2018، إذ تتضمن الإجابات ردا على كل ما يثار من معلومات حول تنسيق الشهادات المختلفة بداية من الثانوية العامة وصولا للشهادات الفنية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

أولاً: الثانوية العامة المصرية:

Ø امتحانات القدرات:-

ما آلية التقدم لاختبارات القدرات؟

يمكن للطالب التقدم لاختبار القدرات بالمواعيد المناسبة لأدائها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من 3/7/2018 حتى 23/7/2018.

ما هي كليات اختبارات القدرات؟

·(كلية التربية الرياضية بنين، بنات)، وشعبتا التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية، وكليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف) وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك التابعة لجامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتا التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية (شعبة التربية الفنية) جامعة السويس.

ما خطوات التقدم لاختبارات القدرات؟

ـ بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني بالرقم القومي، واختيار الكلية والمواعيد المناسبة للطالب لأداء الاختبارات، ثم طباعة بطاقة التسجيل للذهاب بها إلى الكلية، وسيتم إجراء هذه الاختبارات بعد انتهاء امتحان الثانوية العامة، وقبل إعلان النتيجة، وتحديدًا فى 3 يوليو وحتى 23 يوليو 2018، وتجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات.

هل يمكن التقدم لأكثر من نوع من اختبارات القدرات؟

نعم. يمكن التقدم لأكثر من نوع للاختبارات والتسجيل به.

هل يمكن للطالب الراسب في اختبارات القدرات التقدم مرة أخرى؟

لن يسمح للطالب الراسب بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى.

وما الأوراق المطلوبة للتقديم لاختبار القدرات؟

·رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل نوع قدرات، عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية، والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

ماذا عن طلاب الشهادات المعادلة؟

ـ بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية، الأجنبية) ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بحد أدنى 75%، فيتم الإعلان عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات لهم في مواعيد لاحقة، ويتم إصدار بيان إعلامي في حينه.

Ø نظام القبول:-

هل هناك إلغاء لمكتب التنسيق أو تغيير فى نظام القبول هذا العام؟

· لا توجد نية لإلغاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات خلال الفترة المقبلة، وقواعد التنسيق كما هى.

· وسيكون التنسيق على 3 مراحل تنطلق مباشرة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ 72 ساعة، حيث يتم الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg برقم الجلوس والرقم السري، واختيار الرغبات وطبعها، ثم معرفة الكلية المرشح لها الطالب من خلال الدخول مرة أخرى على الموقع وطباعة بطاقة الترشيح.

كيف يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها؟

· بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها الطالب.

هل هناك كليات جديدة ستنضم للتنسيق هذا العام؟

·نعم، وتشمل: كليتا الحقوق والتربية الرياضية (بنين وبنات) جامعة الفيوم، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف، وكلية التربية النوعية بالنوبارية جامعة دمنهور، وكلية الحقوق جامعة بورسعيد، وكلية الحقوق (انتظام) جامعة دمياط، والمعهد الفني للتمريض جامعة كفر الشيخ، بالإضافة إلى الكليات والمعاهد الجديدة التى ستحصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بها قبل بدء التنسيق.

Ø تحويلات تقليل الاغتراب:-

متى يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب؟

·عقب إعلان نتيجة المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق، يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة وهي 10%، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة والمعاهد.

ما هى قواعد التوزيع الجغرافى بالتنسيق؟

- يتم توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق على الكليات والمعاهد وفقًا لنظام تجميع الجامعات في عدة مجموعات كالتالي:

ـ يلتزم الطالب باختيار جميع الكليات الممكنة من قطاع ما في المجموعة «أ» قبل البدء في اختيار كليات من هذا القطاع في المجموعة «ب»، كما يلتزم الطالب باختيار كل الكليات الممكنة من هذا القطاع في المجموعة «ب» قبل البدء في اختيار كليات من القطاع ذاته فى المجموعة «ج».

- وتعتبر محافظة القاهرة والجيزة نطاقًا جغرافيًا واحدًا، ويضم جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات.

ماذا عن الحافز الرياضى؟

- تقوم الوزارات المختصة بإرسال أسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضي لوزارة التربية والتعليم؛ لكى تقوم وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها بإرسالها إلى مكتب التنسيق قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، ولا يجوز إضافة درجات الحافز الرياضى في حالة إرسال هذه الكشوف بعد الموعد المحدد.

كم عدد الطلاب الأوائل الذين سيتم إعفاؤهم من التوزيع الجغرافى؟

- سيتم استثناء الـ 900 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة المصرية "300 علمى علوم، و300 علمى رياضة، و300 أدبى" من قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى، بالإضافة إلى إعفاء الطلاب الـ900 الأوائل من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز فى نهاية كل فرقة دراسية.

كم نسبة الطلاب الذين سيتم قبولهم بنظام الانتساب الموجه؟

- سيتم قبول نسبة 35% على الأكثر من إجمالى عدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات كطلاب منتسبين وفقا لنظام الانتساب الموجه بالكليات التى تطبق هذا النظام.

Ø الكيانات الوهمية:-

كيف يتم مواجهة "الكيانات الوهمية»؟

·هناك 163 معهدًا خاصًا على موقع التنسيق و45 معهدًا حكوميًّا تحت إشراف الوزارة وما دون ذلك فهو كيان وهمى، حيث تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات صارمة للتصدي للكيانات الوهمية تصل إلى حد الغلق الفوري والإحالة للنائب العام.

· وتهيب الوزارة بأبنائها الطلاب الرجوع إليها أو لموقعها الإلكتروني http://www.egy-mhe.gov.eg أو للمجلس الأعلى للجامعات، أو الموقع الإلكترونى للجامعات الخاصة للاستفسار عن الجامعات والكيانات غير المعروفة لهم.

Ø تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية:-

ماذا عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية؟

·اعتمد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية نظام تنسيق وقبول الطلاب الحاصلين على شهادتى الثانوية العامة والثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) والمقرر التحاقهم بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعى2018/2019 على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة، على النحو التالى: الطب البشرى 95%، كليتا طب أسنان وعلاج طبيعى90 %، كلية الصيدلة 89,5 %، كلية الهندسة 80%، كليات (الفنون التطبيقة، والعلوم الصحية التطبيقية، وعلوم الحاسب، والتكنولوجيا الحيوية) 70%، (كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة، واللغات والترجمة، والإعلام) 60 %، وباقى الكليات 55%.

ماذا عن الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية؟

· يتم قبول الحاصلين على الثانوية الأزهرية عام التخرج، وقد حدد المجلس الأعلى للجامعات لهم كليات محددة، حيث يقوم الطالب بالتقدم لمكتب التنسيق باستمارة نجاحه، وشراء الملف الخاص به، والمتضمن الرقم السري لتسجيل رغباته على موقع التنسيق، وبعد إعلان النتيجة يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى لطبع بطاقة ترشيحه.

هل يجوز تحويل طلاب الثانوية الأزهرية الحديثة بعد ترشيحهم؟

· لا يجوز تحويلهم من خلال مكتب التنسيق؛ وذلك لضمان تكافؤ الفرص.

ثانياً: الشهادات المعادلة العربية:

هى شهادة انتهاء مرحلة الثانوية العامة بأحد البلدان العربية.

أين أماكن صرف أوراق التقدم وآلية تسجيل الرغبات؟

·يتم الإعلان من خلال بيان صحفي عن بدء مرحلة صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية بمقر مكتب التنسيق بالقاهرة وفرعيه بمدينتي الإسكندرية وأسيوط، وبعد قيام الطالب بصرف الأوراق، يجب عليه تسجيل رغباته، وأيضًا المواد التي درسها، والدرجات الحاصل عليها، وذلك على موقع التنسيق الإلكتروني (www.tansik.egypt.gov.eg) بواسطة الرقم السري الذى تم صرفه للطالب مع الأوراق.

هل يتم إرفاق ما تم تسجيله على الإنترنت بالأوراق المقدمة لمكتب التنسيق؟

ـ يجب على الطالب طباعة رغباته والمواد التي درسها، والتي قام بتسجيلها على الموقع وورقة البيانات الأساسية، وإرفاقها مع باقي الأوراق بالمظروف، والذهاب مرة أخرى إلى مكتب التنسيق، وذلك طبقًا للمواعيد التي يحددها المكتب ويعلن عنها، مع ضرورة أن تكون جميع الشهادات أصلية وموثقة ومعتمدة من الجهات المعنية.

ما هي الخطوات المتبعة بعد تسليم الطالب ملفه؟

·سيتم استلام الملفات بعد فحصها مبدئيًّا بواسطة لجان الاستلام، وسيتم إعطاء كل طالب إيصال استلام، وهذا الإيصال ما هو إلا مجرد مستند يثبت فقط أن الطالب قد سلم أوراقه للمكتب، ويمكن أن يتم استدعاؤه لاستيفاء بعض التصديقات أو المستندات أو أي متطلبات أخرى تتعلق بقبول الشهادة، وفي حالة عدم قيام الطالب بذلك سيتم إيقاف ترشيحه وحذف اسمه من قوائم المتقدمين.

ما موقف الطلاب الذين تأخروا عن مواعيد التقديم؟

· يتم ترشيحهم للكليات والمعاهد التي بها أماكن متبقية للشهادة الحاصلين عليها فقط، وبشرط استيفائهم الحد الأدنى المطلوب لهذه الكليات والمعاهد.

هل يمكن لطلاب الشهادات المعادلة العربية أداء اختبارات القدرات خلال الفترة المحددة لطلاب الثانوية العامة المصرية؟

· لا حيث يخصص لهم مرحلة خاصة بهم يتم الإعلان عن موعدها.

كيف يتم سحب بطاقة القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية؟ وما هي الأوراق المطلوبة؟

· علي الطالب الذي يرغب في أداء هذه الاختبارات التقدم للكلية مباشرة ومعه (البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وصورة من شهادة النجاح، وعدد 2 صورة شخصية، والرسوم المقررة التي تحددها الكلية) حيث إن هذه الاختبارات تعقد مركزيًّا بكليات جامعة حلوان، والتربية النوعية بجامعة القاهرة، ويتم شغل الأماكن المخصصة لهذه الكليات بأسبقية المجموع الكلي للدرجات من بين الطلاب الناجحين في اختبارات القدرات، وعلى الطلاب تسجيل هذه الكليات ضمن رغباتهم، حيث يتم ترشيحهم لهذه الكليات من خلال ما يسجلونه برغباتهم.

ما خطوات معادلة الشهادة العربية؟

· تتم معادلة درجات الشهادات المعادلة من خلال مكتب التنسيق وذلك للشهادات التي تمت معادلتها سواء من التربية والتعليم أو من المجلس الأعلي للجامعات، وذلك بخطاب يصدر من المكتب للجهة التي تطلب معادلة المجموع لها كأكاديمية الشرطة والكلية الحربية.

ما شروط القبول للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المعادلة من الدول العــــــــــــربية ؟

· يشترط لقبول أوراق الطلاب تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية للطالب فى البلد الحاصل منها على شهادة الثانوية أثناء فترة الدراسة فى المدة التى تمنح الشهادة على أساسها.

ثالثاً: الشهادات المعادلة الأجنبية:

أين أماكن صرف أوراق التقدم وآلية تسجيل الرغبات؟

· يتم الإعلان من خلال بيان صحفي عن بدء مرحلة صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية بمقر مكتب التنسيق بالقاهرة وفرعيه بمدينتي الإسكندرية وأسيوط،، وتجري عملية تنسيق هؤلاء الطلاب على النحو التالي:-

ـ يتم صرف ملف الأوراق من مكتب التنسيق.

ـ يقوم الطالب بتسجيل بياناته الأساسية ودرجاته ورغباته على موقع التنسيق الإلكتروني.

ـ يقوم الطالب بطباعة ما قام بتسجيله.

· يجهز الطالب أوراقه وشهاداته بعد تصديقها، ثم يحضر إلى مكتب التنسيق لتقديم ملف أوراقه، بشرط أن تكون أصلية وموثقة ومعتمدة من الجهات المعنية.

هناك بعض الشهادات التي يتأخر إعلان نتائجها، مثل: شهادة الثانوية الإنجليزية I.G.C.S.E. هل يعطي مكتب التنسيق الفرصة لمثل هؤلاء الطلاب لتقديم أوراقهم؟

· نعم يراعي مكتب التنسيق حالة هؤلاء الطلاب، ويمنحهم الفرصة الكاملة والوقت الكافي لتوثيق شهاداتهم وتقديمها له.

هل يمكن لطلاب الشهادات المعادلة الأجنبية أداء اختبارات القدرات خلال الفترة المحددة لطلاب الثانوية العامة المصرية ؟

· لا حيث يخصص لهم مرحلة خاصة بهم، يتم الإعلان عن موعدها.

ما الأوراق المطلوبة من الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية من الخارج للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية؟

· شهادة النجاح الأصلية مستوفاة جميع التصديقات.

· شهادة الميلاد المصرية.

·المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره في البلد الحاصل منه الطالب على شهادته الثانوية خارج مصر.

· بالنسبة لجميع الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية، عليهم تقديم تسلسل دراسي كامل يفيد إتمام الطالب اثنتي عشرة سنة دراسية بنجاح، وهذا بالإضافة إلى الأوراق والنماذج التي سيتم صرفها لكل طالب من خلال مكتب التنسيق، حيث يقوم الطالب بتحريرها وإعادة تقديمها داخل المظروف.

متي يسمح للطلاب بإرسال نتائجهم فى امتحانات السات إلى موقع التنسيق؟

·سيتم السماح للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية بإرسال نتائجهم فى امتحانات السات من موقع الكولدج بورد إلى موقع التنسيق الإلكتروني على كود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة في الفترة التي يعلنها المكتب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني والبيان الإعلامي الذي سيصدر في حينه.

رابعاً: الشهادات الفنية

ما نسبة طلاب الشهادات الفنية المقرر قبولها بالجامعات؟

10% فقط من إجمالى الأعداد المقرر قبولها بالجامعات من حملة الثانوية العامة فيما عدا كليات التعليم الصناعى باعتبارها قائمة أساسا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقرر لها، على أن يكون ثلثا هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتين) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات. ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

ويتم فتح باب القبول بكليات قطاعات (التجارة ،التربية "الكليات التي بها شعب تعليم فني، الزراعة، الآثار، التعليم الصناعي) بالجامعات على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات.

ويسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات (صناعي، تجاري، زراعي) ونظائرهم بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي فقط في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.

وحددت اللجنة العليا للتنسيق قواعد وشروط التقدم من طلاب الدبلومات الفنية للقبول بالكليات للعام الجامعي الجديد، منها ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم ببعض كليات ومعاهد الجامعات وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد لكل نوع شهادة فنية على حده في ضوء ما يلي:

- أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليه الطلاب في شهاداتهم الفنية الناجحين فيها.

- ترتيب رغبات الطلاب.

- الأعداد المقررة لهذه الفئات من الطلاب (نسبة 10 % سالفة الذكر)

عدم التقيد بالتخصص الذي درسه الطالب في الشهادة الفنية الصناعية – التجارية – الزراعية عند قبولهم بكليات (التربية، التجارة، الزراعة، التعليم الصناعي) بالجامعات المصرية وفقاً للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، على اعتبار أن الطالب يبدأ الدراسة بالفرقة الأولى.

وهل هناك نسبة إعفاء لطلاب الشهادات الفنية من التوزيع الجغرافى هذا العام؟

· نعم، سيتم إعفاء الـ50 الأوائل بالدبلومات الفنية من التوزيع الجغرافى.