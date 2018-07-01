video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سيدة تقتل جارتها بقرية السلامون بالشرقية بسبب لهو الأطفال

الأحد، 01 يوليه 2018 11:59 ص
سيدة تقتل جارتها بقرية السلامون بالشرقية بسبب لهو الأطفال حبس -ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
لقيت سيدة مصرعها بقرية السلامون بمحافظة الشرقية، اليوم، علي يد جارتها بسبب لهو الأطفال، وتم القبض على المتهمة وابنتها، وإحالتهما للنيابة العامة، للتحقيق، برئاسة عمرو سيف، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
 
تلقي اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع مشاجرة بقرية السلامون مركز ههيا، ومقتل سيدة عمرها 55 سنة.
 
كشفت التحقيقات التي بأشرها النقيب أحمد شاهين، رئيس مباحث ههيا، نشوب مشاجرة بين المجني عليها وكل"  سامية ج ح" 50 سنة ربة منزل وابنتها" أماني م أ" 22 سنة،بسبب لهو الأطفال وتشاجرهن سويا، وأثناء قيام المجني عليها بمعاتبة " سامية" حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بين المجني عليها والثانية وابنتها، وقامت "سامية" بدفع المجني عليها علي الأرض بشدة فسقطت علي الأرض في حالة إغماء وتوفيت.
 
تم القبض علي المتهمة وابنتها، وإحالتهما للنيابة العامة، وتحرر15/39 أحوال مركز شرطة ههيا لسنة 2018.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتحار طالب بالصف الثانى الإعدادى لرسوبه فى 4 مواد بمنيا القمح بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

قرية السلامون

مركز شرطة ههيا

لهو الاطفال

مشاجرة




لا تفوتك
وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

التنمية المحلية: زيارات مفاجئة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة

التنمية المحلية: زيارات مفاجئة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة

صور..محافظات مصر تشهد ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمواد الفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا.. الطلاب يتوافدون برفقة أولياء أمورهم على المدارس بدعوات النهاية السعيدة.. والطلاب: نتمنى أن يكون ختامها مسك

صور..محافظات مصر تشهد ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمواد الفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا.. الطلاب يتوافدون برفقة أولياء أمورهم على المدارس بدعوات النهاية السعيدة.. والطلاب: نتمنى أن يكون ختامها مسك

طريق كارتيرون فى الأهلى ليس مفروشا بالورود قبل الموسم الجديد.. ضياع الصفقات المؤثرة.. آثار وداع المونديال.. ضغوط تحقيق البطولات.. كسب ثقة الجماهير.. صعوبة الحفاظ على الدورى

طريق كارتيرون فى الأهلى ليس مفروشا بالورود قبل الموسم الجديد.. ضياع الصفقات المؤثرة.. آثار وداع المونديال.. ضغوط تحقيق البطولات.. كسب ثقة الجماهير.. صعوبة الحفاظ على الدورى

سمار طبيعى.. 3 وصفات طبيعية لعمل التان فى البيت قبل المصيف بالسكر والجليسرين

سمار طبيعى.. 3 وصفات طبيعية لعمل التان فى البيت قبل المصيف بالسكر والجليسرين

كأس العالم 2018.. روسيا تسعى لصناعة تاريخ جديد فى كأس العالم أمام إسبانيا

كأس العالم 2018.. روسيا تسعى لصناعة تاريخ جديد فى كأس العالم أمام إسبانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة