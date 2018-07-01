سيدة تقتل جارتها بقرية السلامون بالشرقية بسبب لهو الأطفال

الشرقية- فتحية الديب

لقيت سيدة مصرعها بقرية السلامون بمحافظة الشرقية، اليوم، علي يد جارتها بسبب لهو الأطفال، وتم القبض على المتهمة وابنتها، وإحالتهما للنيابة العامة، للتحقيق، برئاسة عمرو سيف، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقي اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع مشاجرة بقرية السلامون مركز ههيا، ومقتل سيدة عمرها 55 سنة.

كشفت التحقيقات التي بأشرها النقيب أحمد شاهين، رئيس مباحث ههيا، نشوب مشاجرة بين المجني عليها وكل" سامية ج ح" 50 سنة ربة منزل وابنتها" أماني م أ" 22 سنة،بسبب لهو الأطفال وتشاجرهن سويا، وأثناء قيام المجني عليها بمعاتبة " سامية" حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بين المجني عليها والثانية وابنتها، وقامت "سامية" بدفع المجني عليها علي الأرض بشدة فسقطت علي الأرض في حالة إغماء وتوفيت.

تم القبض علي المتهمة وابنتها، وإحالتهما للنيابة العامة، وتحرر15/39 أحوال مركز شرطة ههيا لسنة 2018.