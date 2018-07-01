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الأحد، 01 يوليه 2018 05:35 م
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سائقا توك توك يقتلان عاملا لسرقة 200 جنيه من جيبه

الأحد، 01 يوليه 2018 04:47 م
سائقا توك توك يقتلان عاملا لسرقة 200 جنيه من جيبه جثه - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي
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 كشفت مباحث مركز إطسا، بمحافظة الفيوم، اليوم، غموض واقعة العثور على جثة عامل مؤقت بالوحدة المحلية بقرية الحجر، مسجاة على ظهرها وبها إصابات عديدة، وتبين أن وراء الواقعة، سائقا توك توك، لسرقة 200 جنيه بحوزته.
 
تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، منذ عدة أيام، بالعثور على جثة المواطن "مصطفى أحمد محمد.ع" (43 سنة-عامل مؤقت)، بالوحدة المحلية بقرية الحجر، مسجاة على ظهرها مرتديا كامل ملابسه، وأنه بالكشف عليها، تبين وجود إصابات عبارة عن جروح رضية بالرأس وجروح وخزية بالبطن والرقبة.
 
وبسؤال ابنته "ح.م" (18 سنة-ربة منزل)، ومقيمة بنفس المنطقة، لم تتهم أحدا ولم تشتبه في وفاته جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4083 سنة 2018 إداري مركز إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
وكلف مدير أمن الفيوم،  مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من المباحث الجنائية بالمديرية بالإشتراك مع مباحث مركز إطسا، لكشف ملابسات الحادث، وبالتنسيق مع فرع الأمن العام، توصلت تحريات المباحث إلى أن وراء الواقعة، كلا من "أحمد.م.د" وشهرته (شاي)، (29 سنة-سائق توك توك)، و"أحمد.ع.ع" (26 سنة-سائق توك توك)، (هارب) ويقيمان بإحدى قرى مركز إطسا، وأنهما قتلاه بقصد السرقة.
 
تمكنت الأجهزة الأمنية، بعد مداهمات عديدة لمنزل المتهمين، وأماكن ترددهما بمحافظتي الفيوم والجيزة، من ضبط المتهم الأول بأحد الأكمنة المعدة بالقرب من منطقة سكنه، وأقر بارتكابه الواقعة بمشاركة المتهم الثاني، بعد أن استدرجا المجني عليه لمكان الواقعة، بقصد شراء مواد مخدرة، وأن المتهم الثاني طعن المجني عليه عدة طعنات بسكين كان بحوزته، ثم اعتديا عليه بحجر على رأسه حتى فارق الحياة، وسرقا هاتفه المحمول،  و200 جنيها منه. 
 
 

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