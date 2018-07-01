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زورق إنقاذ يقل مهاجرين يتجه إلى إسبانيا بعد رفض مالطا وإيطاليا استقباله

الأحد، 01 يوليه 2018 02:36 م
زورق إنقاذ يقل مهاجرين يتجه إلى إسبانيا بعد رفض مالطا وإيطاليا استقباله مهاجرين - أرشيفية
رويترز
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يتجه زورق إنقاذ يقل 59 مهاجرا جرى انتشالهم قبالة ساحل ليبيا إلى برشلونة، اليوم الأحد، بعد أن رفضت مالطا وإيطاليا السماح له بالرسو في أحد موانئهما، وذلك رغم أن كلا البلدين أقرب كثيرا لمكان الإنقاذ.

وقال الزورق (أوبن آرمز) الذي تديره مؤسسة (بروأكتيفا أوبن آرمز) الخيرية الإسبانية في وقت متأخر من مساء أمس السبت إنه عائد إلى بلاده بعد أن تلقى عرضا من رئيسة بلدية برشلونة آدا كولاو بالرسو في ميناء هناك.

واستنكر الزورق في تغريدة على تويتر "السياسات غير الإنسانية وإغلاق الموانئ في مالطا وإيطاليا" وقال إنه سيصل إلى برشلونة يوم الأربعاء.

وفي واقعة مشابهة يوم 11 يونيو عرضت إسبانيا استقبال السفينة أكواريوس التابعة لجمعية خيرية أخرى والتي كانت تقل 629 مهاجرا بعد أن رفضت إيطاليا ومالطا استقبالها.

وكانت معاناة أكواريوس التي رست في نهاية المطاف في بلنسية في إسبانيا أثارت سيلا الاتهامات بين دول الاتحاد الأوروبى بشأن من تقع عليه مسؤولية المهاجرين الذين يجرى إنقاذهم من البحر المتوسط.


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