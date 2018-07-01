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الأحد، 01 يوليه 2018 10:01 م
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رئيس حماية المستهلك يبحث آليات تفعيل دور الجمعيات الأهلية غدا

الأحد، 01 يوليه 2018 09:26 م
رئيس حماية المستهلك يبحث آليات تفعيل دور الجمعيات الأهلية غدا اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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يعقد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك غدا، الاثنين، اجتماعا مع الجمعيات الأهلية العامة فى مجال حماية المستهلك لمناقشة آليات وتفعيل دور الجمعيات الأهلية، وبما يصب فى مصلحة المستهلكين، وكذلك مساعدة الجمعيات فى أداء رسالتها نحو المستهلك.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى يقوم فيه حاليا اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالعمل على تفعيل عمل  الجهاز من خلال عدده محاور بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة الى تفعيل دور الرقابة على الأسواق، والتأكد من توافر السلع، وعدم التلاعب فى المنتجات وضبط المخلفين وإحالتهم للنيابة.


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حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

الجمعيات الأهلية




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