video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 05:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس البرلمان العربى: وضع السودان بقائمة الدول الراعية للإرهاب عطل أمور كثيرة

الأحد، 01 يوليه 2018 04:33 م
رئيس البرلمان العربى: وضع السودان بقائمة الدول الراعية للإرهاب عطل أمور كثيرة رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

أكد رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى، إن وضع اسم السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب عطل أمور كثيرة ليس فى السودان فقط بل فى الدول العربية أيضا، مؤكداً أن مسؤوليتنا كممثلى الشعوب العربية، أن نقف مع السودان ليس فحسب لأنه دولة عربية بل لأن قضيته عادلة.

أضاف السلمى فى مؤتمر صحفى مشترك مع أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عقب اجتماع اللجنة المعنية بتنفيذ خطة البرلمان العربى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التى تصدرها الولايات المتحدة الأمريكية، أن دور السودان الإقليمى والدولى والعربى مهم، حيث لعب دورا كبيرا فى عملية وقف إطلاق النار جنوب السودان مؤخرا، كما يلعب دورا فى مكافحة الإرهاب من خلال عضويته فى التحالف الإسلامى العسكرى والتحالف العربى لاسترداد الشرعية فى اليمن، مؤكداً أن هذا الدور الذى يقوم به السودان يستلزم إعادة النظر لقرار وضع السودان بقائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضح أنه سيتم عقد جلسة استماع للبرلمان العربى بشأن تحرك البرلمان العربى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يدعى لها مسؤولين عن جمهورية السودان، وجامعة الدول العربية، وبعض أساتذة الجامعة وخبراء فى القانون ومراكز البحوث العربية، خاصة المتخصصة في العلاقات العربية الأمريكية.

ولفت السلمى إلى أن عدداً من الدول العربية ساعدت فى رفع العقوبات الاقتصادية والحظر التجارى عن السودان، ومن ضمن بنود خطة عمل البرلمان العربى تقديم الشكر لهذه الدول على هذا الجهد، والطلب منها استخدام علاقتها مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال إن هناك خطة ستتم بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، وسوف تتم بالشراكة مع البرلمان الإفريقى، وسوف يزور وفد من البرلمان العربى البرلمان الإفريقي لتسليم رسالة رئيس البرلمان العربى، لتنسيق خطة التحرك المشترك بين البرلمان العربى والبرلمان الإفريقى، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ونوه رئيس البرلمان العربى بنجاح خطة البرلمان العربى للتصدى لترشح إسرائيل لمجلس الأمن كنموذج لنجاح تحركات البرلمان العربى على الساحة الدولية ضمن التحركات العربية الجماعية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان العربى يضع خطة تنفيذية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. مخاطبة الكونجرس ولقاء بعض أعضائه وشرح الآثار السلبية للعقوبات على المواطن السودانى للأمم المتحدة أبرز محاورها

رئيس البرلمان العربى: سنخاطب الكونجرس الأمريكى لرفع السودان من قائمة الإرهاب

البرلمان العربى

السودان

الارهاب

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة