رئيس البرلمان العربى: وضع السودان بقائمة الدول الراعية للإرهاب عطل أمور كثيرة

كتبت أسماء نصار

أكد رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى، إن وضع اسم السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب عطل أمور كثيرة ليس فى السودان فقط بل فى الدول العربية أيضا، مؤكداً أن مسؤوليتنا كممثلى الشعوب العربية، أن نقف مع السودان ليس فحسب لأنه دولة عربية بل لأن قضيته عادلة.

أضاف السلمى فى مؤتمر صحفى مشترك مع أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عقب اجتماع اللجنة المعنية بتنفيذ خطة البرلمان العربى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التى تصدرها الولايات المتحدة الأمريكية، أن دور السودان الإقليمى والدولى والعربى مهم، حيث لعب دورا كبيرا فى عملية وقف إطلاق النار جنوب السودان مؤخرا، كما يلعب دورا فى مكافحة الإرهاب من خلال عضويته فى التحالف الإسلامى العسكرى والتحالف العربى لاسترداد الشرعية فى اليمن، مؤكداً أن هذا الدور الذى يقوم به السودان يستلزم إعادة النظر لقرار وضع السودان بقائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضح أنه سيتم عقد جلسة استماع للبرلمان العربى بشأن تحرك البرلمان العربى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يدعى لها مسؤولين عن جمهورية السودان، وجامعة الدول العربية، وبعض أساتذة الجامعة وخبراء فى القانون ومراكز البحوث العربية، خاصة المتخصصة في العلاقات العربية الأمريكية.

ولفت السلمى إلى أن عدداً من الدول العربية ساعدت فى رفع العقوبات الاقتصادية والحظر التجارى عن السودان، ومن ضمن بنود خطة عمل البرلمان العربى تقديم الشكر لهذه الدول على هذا الجهد، والطلب منها استخدام علاقتها مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال إن هناك خطة ستتم بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، وسوف تتم بالشراكة مع البرلمان الإفريقى، وسوف يزور وفد من البرلمان العربى البرلمان الإفريقي لتسليم رسالة رئيس البرلمان العربى، لتنسيق خطة التحرك المشترك بين البرلمان العربى والبرلمان الإفريقى، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ونوه رئيس البرلمان العربى بنجاح خطة البرلمان العربى للتصدى لترشح إسرائيل لمجلس الأمن كنموذج لنجاح تحركات البرلمان العربى على الساحة الدولية ضمن التحركات العربية الجماعية.