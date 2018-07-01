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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التضامن: بدء صرف المعاشات بالزيادة المقررة

الأحد، 01 يوليه 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التضامن: بدء صرف المعاشات بالزيادة المقررة غادة والى وزيرة التضامن
كتب محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التضامن:

التضامن: بدء صرف المعاشات بالزيادة المقررة غدًا

 

وزارة التموين:

"التموين" تحكم قبضتها على الأسواق لضبط الأسعار بعد تحريك أسعار الوقود.. إلزام التجار والمنتجين بكتابة الأسعار على العبوات.. وتحذر: مصادرة منتجات المخالفين.. وحماية المستهلك يكثف حملاته ويحيل المتلاعبين للنيابة

 

وزارة التربية والتعليم:

التعليم تحقق مع بعض واضعى "كيمياء وأحياء" الثانوية لسرعة توزيعهم نموذج الإجابة

التعليم: كل التعديلات الخاصة بنموذج إجابة كيمياء الثانوية ينطبق على اللغات

 

وزارة الصحة:

"التأمين الصحى": علاج العاملين بمستشفيات الهيئة بالدرجة الأولى

وزيرة الصحة: توفير 15 ألفا و255 كيس دم ببنوك الدم فى الجمهورية

 

 وزارة الإسكان:

انقطاع المياه عن القناطر الخيرية الإثنين لمدة 6 ساعات بسبب أعمال التطهير

 

وزارة الزراعة:

الزراعة: توفير مليون طن أسمدة بالجمعيات للمحصول الصيفى.. ولا توجد أزمات

 

وزارة النقل:

المترو: توفير أتوبيسات لنقل الركاب من المرج الجديدة للمحطة المؤقتة والعكس

 

وزارة القوى العاملة:

"القوى العاملة": غدًا الأحد بدل إجازة 30 يونيو بالقطاع الخاص


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