خروج العراق من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة للعمل المالى الدولية

بغداد (أ ش أ)

أعلن البنك المركزى العراقى، اليوم الأحد، خروج العراق بشكل رسمى من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالى الدولية.

وقال البنك المركزى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن مجموعة العمل المالى الدولية "FATF" أعلنت رسميا خروج العراق من قائمة المتابعة، مبينا أن هذا الإجراء جاء نتيجة ما حققه البنك المركزى العراقى ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير فى تحسين ومعالجة أوجه القصور.

وأضاف البيان، أن البنك المركز العراقى تمكن من استيفاء جميع التزاماته نحو توصيات مجموعة العمل المالى ومعالجة متطلبات استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى أعدها، فضلا عن تشريع قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39لسنة2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لجنة تجميد أموال الإرهابين.