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الأحد، 01 يوليه 2018 11:45 م
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خبراء: سوق السيارات لن يتأثر بتحريك أسعار الوقود

الأحد، 01 يوليه 2018 11:00 م
خبراء: سوق السيارات لن يتأثر بتحريك أسعار الوقود السيارات
كتب : مصطفى عبد التواب
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توقع خبراء السيارات عدم تأثر مبيعات سوق السيارات المصرى بتحريك أسعار المحروقات، مؤكدين أن السوق عملاء السوق المصرى اعتادوا الأسعار الجديدة ولذلك فإن المبيعات اتجهت للارتفاع منذ بداية العام الجارى.

قال عمرو الحبال خبير السيارات، إن سوق السيارات المصرى لن يتأثر بالزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن الزبون المصرى عندما يعتاد السيارة لا يتخلى عنها بسهولة.

وكانت الحكومة قد اتخذت قرار برفع جزء من الدعم عن المحروقات منتصف الشهر الماضى، ليرتفع بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر وبنزين 80 إلى 5.50 جنيه للتر والسولار إلى 5.50 جنيه للتر.

وأضاف الحبال لـ "اليوم السابع" أن سوق السيارات شهد نمو خلال مايو الماضى، علاوة على نمو مبيعات الخمسة أشهر الأولى، نتيجة لتجاوز المواطن الصدمة الأولى لزيادة أسعار السيارات فى نهاية 2016 عقب تحرير سعر صرف العملة ومضاعفة أسعار السيارات آنذك، وهو الأمر الذى استغرق عام 2017 بحسب قوله.

وكان مجلس معلومات سوق السيارات، قد أعلن ارتفاع إجمالى مبيعات السيارات خلال مايو 2018 بلغ 14.886 وحدة، بزيادة 44.9% عن مبيعات مايو 2017 الذى سجلت المبيعات خلاله 10.273 وحدة، علاوة على ارتفاع مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال 2018 زيادة عن اجمالى المبيعات خلال الخمسة أشهر الأولى مقارنة مع الفترة المماثلة فى العام الماضى بواقع 35.8% حيث سجلت مبيعات السيارات المجمعة محليًا 33.850 وحدة حتى مايو مقابل مبيعات 24.935 وحدة من بداية العام الماضى حتى مايو 2017.

وأشار الحبال إلى أن المواطنين أعادوا ترتيب أولوياتهم خلال عام 2017، وأصبح هناك نصيب لمبيعات السيارات من هذه الأولويات مع بداية العام الجديد، بالإضافة إلى أن القطاع الأوسع من العمل الخاص رفع رواتب العاملين به وهو ما سمح بفائض لشراء السيارة لدى البعض.

 


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