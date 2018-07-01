حديد البحرين: أنجلو أمريكان تعلن القوة القاهرة فى عقد توريد بعد حادث تسريب

رويترز

قالت شركة حديد البحرين، إن شركة أنجلو أمريكان أوقفت عقد توريد خام الحديد للشركة الخليجية فى أحدث مشكلة تواجه المشروع البرازيلى المتعثر لشركة التعدين بعد حدوث تسرب من خط أنابيب ينقل الخام إلى الميناء.

وتصل قيمة العقد إلى نحو مليار دولار سنويا وفقا لحسابات رويترز التى استندت لمتوسط الأسعار التى أعلنتها أنجلو أمريكان لمنجمها ميناس ريو فى العام الماضى.

وقالت حديد البحرين، التى تنتج كريات خام الحديد المستخدمة فى صناعة الصلب، إن شركة التعدين التى تتخذ من لندن مقرا أعلنت حالة القوة القاهرة فى أبريل بخصوص العقد الذى ينص على توريد 13 مليون طن من خام الحديد سنويا لمدة 20 عاما.

وجمدت أنجلو أمريكان عملياتها فى منجم ميناس ريو الواقع فى ولاية ميناس جرياس فى مارس بعد اكتشاف تسريبين فى خط أنابيب ينقل خام الحديد مخلوطا بالمياه إلى ميناء تصدير فى مدينة ريو دى جانيرو الساحلية ويظهر تعليق العقد البحرينى حجم المشكلات التى تواجهها أنجلو أمريكان فى المشروع الذى اشترته فى أوج فترة ازدهار السلع الأولية قبل عشرة أعوام مقابل 5.5 مليار دولار.

واستبعدت حديد البحرين، المملوكة لشركة فولاذ وهى شركة استثمار فى الشرق الأوسط تركز على الصلب، وقوع أى تأثير كبير على عملياتها. وقالت فى بيان لرويترز تكشف فيه عن إخطارها بحالة القوة القاهرة فى الرابع من أبريل نيسان إنها قامت بتأمين وتنويع مواردها من المواد الخام لضمان استمرارية إنتاجها وقدرتها على تلبية احتياجات عملائها. ولم تذكر الشركة قيمة العقد.