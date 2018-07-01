حبس عصابة التنقيب عن الآثار داخل عقار فى حلوان

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار قديم بدائرة القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان تلقى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، معلومات مفادها قيام كل من "م.ع" 51 سنة، موظف، و"م.أ " 27 سنة، عاطل، وشقيقه "ح" 21 سنة، عاطل، بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأول، وعلى الفور تم استهداف العقار، وتمكن النقيب أحمد ماضى معاون مباحث القسم، من ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال حفر داخل العقار، وعثر بداخله على حفره قطرها 2×2 متر بعمق 5 متر وأدوات تنقيب موتور رفع مياه، كوريك، جوال بداخل كمية من القطع الحجرية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.