توافد طلاب الثانوية العامة على لجان مدارس شبرا لأداء امتحانات الجيولوجيا والاستاتيكا

كتب محمود راغب

بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة التوافد على لجان مدرسة شبرا الإعدادية بنين، ومدرسة التوفيقية بروض الفرج بشبرا بمحافظة القاهرة، وذلك فى آخر أيام امتحانات الثانوية العامة.

ويؤدى الطلاب فى آخر أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة، امتحان مادة الجيولوجيا لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان الرياضيات التطبيقية "الأستاتيكا" لطلاب شعبة الرياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.