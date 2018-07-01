تنفيذ 45 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية ونهر النيل فى قنا

قنا - وائل محمد

شنت الأجهزة الأمنية بقنا، حملاتها الأمنية لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ونهر النيل بعدد من مراكز المحافظة لإعادة الأنضباط للشارع وتفعيل القانون.

وكان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بشن حملة أمنية مكبرة لتفعيل تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومجرى نهر النيل.

وأسفرت الحملة التى شملت بندر ومركز قنا، ومركز دشنا، والوقف عن تنفيذ إزالة 45 حالة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى إستمرار الحملات.