تقرير استخباراتى: إيران سعت لتهريب مكونات صاروخية من ألمانيا

برلين (أ ش أ)

كشف تقرير استخباراتى ألمانى أن إيران سعت للحصول على مكونات لبرنامجها الصاروخى من ألمانيا بشكل غير مشروع.

وذكر التقرير ، الذى صدر عن وكالة مخابرات شمال الراين - ويستفاليا، ونشرته قناة "سكاى نيوز" اليوم الأحد ، أن إيران أيضا تمارس أنشطة تجسس فى ألمانيا تشمل "أهداف التجسس الكلاسيكية مثل السياسة والاقتصاد والجيش".

وأوضح أن فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى مارس أنشطة تجسسية فى شمال الراين - ويستفاليا، وفى جميع أنحاء ألمانيا.

بدورها ، ذكرت وكالة الاستخبارات فى ولاية بادن فورتمبيرج بألمانيا أن إيران استمرت فى السعى للحصول على المكونات والمعرفة التكنولوجية لاستخدامها فى تطوير أسلحة الدمار الشامل ولتحسين أنظمة إطلاق الصواريخ.