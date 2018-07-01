تقرير استخباراتى: إيران سعت لتهريب مكونات صاروخية من ألمانيا

كشف تقرير استخباراتى ألمانى أن إيران سعت للحصول على مكونات لبرنامجها الصاروخى من ألمانيا بشكل غير مشروع.
وذكر التقرير ، الذى صدر عن وكالة مخابرات شمال الراين - ويستفاليا، ونشرته قناة "سكاى نيوز" اليوم الأحد ، أن إيران أيضا تمارس أنشطة تجسس فى ألمانيا تشمل "أهداف التجسس الكلاسيكية مثل السياسة والاقتصاد والجيش".
وأوضح أن فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى مارس أنشطة تجسسية فى شمال الراين - ويستفاليا، وفى جميع أنحاء ألمانيا.
بدورها ، ذكرت وكالة الاستخبارات فى ولاية بادن فورتمبيرج بألمانيا أن إيران استمرت فى السعى للحصول على المكونات والمعرفة التكنولوجية لاستخدامها فى تطوير أسلحة الدمار الشامل ولتحسين أنظمة إطلاق الصواريخ.
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