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الأحد، 01 يوليه 2018 07:40 ص
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تعرف على إرشادات "حماية المستهلك" للتجار فى التعامل مع الجمهور

الأحد، 01 يوليه 2018 06:00 ص
تعرف على إرشادات "حماية المستهلك" للتجار فى التعامل مع الجمهور محلات وسط البلد - أرشيفية
كتب محمود عثمان
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وجه جهاز حماية المستهلك فى دليله الاسترشادى تعليمات إلى التجار وأصحاب المحلات وموزعى الخدمة ومنتجيها ومقدميها عليهم مراعتها أثناء تقديم الخدمات السلع للمواطنين.
 
وجاء نص الرسائل الموجهة للتجار والموزعين:

1- المسئولية المجتمعية والوطنية تحتم عليك أن تحكم ضميرك في التعامل مع المستهلك وتعلى القيم الأخلاقية فوق الأرباح المادية.

2- قدم للمواطن السلعة بالجودة العالية والسعر العادل.

3- اعلن عن الأسعار بشكل واضح على السلع.

4- اعلن عن سياسة محلك التجارى في الاستبدال والاسترجاع فى مكان واضح.

5- اعط المستهلك فاتورة فى حالة طلبه بدون أى زيادة فى الأسعار.

6- خدمات ما بعد البيع جزأ لا يتجزأ من العلاقة بين المستهلك والبائع وتقديمك لخدمة العملاء بشكل مميز يرفع من قدرتك التنافسية في الأسواق.

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