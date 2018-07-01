تعرف على إرشادات "حماية المستهلك" للتجار فى التعامل مع الجمهور

كتب محمود عثمان

وجه جهاز حماية المستهلك فى دليله الاسترشادى تعليمات إلى التجار وأصحاب المحلات وموزعى الخدمة ومنتجيها ومقدميها عليهم مراعتها أثناء تقديم الخدمات السلع للمواطنين.

وجاء نص الرسائل الموجهة للتجار والموزعين:

1- المسئولية المجتمعية والوطنية تحتم عليك أن تحكم ضميرك في التعامل مع المستهلك وتعلى القيم الأخلاقية فوق الأرباح المادية.

2- قدم للمواطن السلعة بالجودة العالية والسعر العادل.

3- اعلن عن الأسعار بشكل واضح على السلع.

4- اعلن عن سياسة محلك التجارى في الاستبدال والاسترجاع فى مكان واضح.

5- اعط المستهلك فاتورة فى حالة طلبه بدون أى زيادة فى الأسعار.

6- خدمات ما بعد البيع جزأ لا يتجزأ من العلاقة بين المستهلك والبائع وتقديمك لخدمة العملاء بشكل مميز يرفع من قدرتك التنافسية في الأسواق.