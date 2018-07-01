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ترامب: كوريا الشمالية جادة فى المفاوضات النووية و"أوبك" تتلاعب بسوق النفط

الأحد، 01 يوليه 2018 05:09 م
ترامب: كوريا الشمالية جادة فى المفاوضات النووية و"أوبك" تتلاعب بسوق النفط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب - رويترز
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أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية "جدية للغاية" فى رغبتها بالتوصل إلى اتفاق نووى مع الولايات المتحدة، وذلك فى مقابلة بُثت، اليوم الأحد، وقال ترامب، لشبكة "فوكس نيوز"، "أعتقد أنهم جديون للغاية فى هذا الشأن، أعتقد أنهم يرغبون بالقيام بذلك، هناك كيمياء جيدة للغاية بيننا".

واتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالتلاعب بأسواق النفط العالمية وحذرها بضرورة التوقف عن ذلك، بينما قال إن الولايات المتحدة ستعاقب الشركات الأوروبية التى تتعامل مع إيران.

وردا على سؤال فى برنامج "صنداى مورنينج فيوتشرز ويذ ماريا بارتيرومو"، الذى تبثه قناة فوكس نيوز، عما إذا كان هناك من يتلاعب بأسواق النفط، قال ترامب "أوبك تفعل، والأفضل لها أن تتوقف عن ذلك لأننا نحمى تلك الدول، كثير من تلك الدول. أوبك تتلاعب".

كما سئل ترامب فى البرنامج الإخبارى الذى جرى بثه اليوم الأحد، عما إذا كان سيفرض عقوبات على الشركات الأوروبية إذا تعاملت مع إيران، وقال "نعم، بالطبع. ذلك ما نفعله قطعا".

 


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