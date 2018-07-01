تجديد حبس المتهمين بقتل "حداد المرج" بعد خلافات بينهم 15 يومًا

كتب عامر مصطفى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس 3 أشخاص لقتلهم حدادًا، وطعنه بمطواة، مما أدى إلى مصرعه نتيجة خلافات عائلية، وذلك لمدة 15يوما على ذمة التحقيق.

وصرح سابقا مصطفى مخلوف، وكيل نيابة حوادث شرق القاهرة، بإشراف المستشار إسلام الجوهرى، رئيس النيابة، بدفن جثة الحداد، كما طلبت النيابة تحريات المباحث، وتحقق مع المتهم الثالث بالواقعة.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين السابقين على ذمة التحقيق حيث تفاصيل الواقعة الى ورود بلاغٌ إلى لقسم شرطة المرج يفيد بمقتل حداد على يد صديقه بمنطقة عزبة النخل.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبيَّن أن السبب يرجع إلى وجود خلافات مادية بين المجنى عليه "مصطفى.ج"، وبين صديق المتهم، واتفق المتهم "محمد.ص" مع صديقه على أنه سوف يعيد له المبالغ المالية التى لدى المجنى عليه.

وقام المتهم "محمد.ص" ومتهم آخر "محمد.ج" بالترصد للمجنى عليه، وانتظره فى إحدى مناطق المرج، وبمجرد رؤيته أسرع إليه وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، فى منطقة القدم مما أدى إلى سقوطه غارقًا فى دمائه.

تفاصيل الواقعة مع ورود بلاغٌ إلى قسم شرطة المرج يفيد بمقتل حداد على يد صديقه بمنطقة عزبة النخل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبيَّن أن السبب يرجع إلى وجود خلافات مادية بين المجنى عليه "مصطفى.ج"، وبين صديق المتهم، واتفق المتهم "محمد.ص" مع صديقه على أنه سوف يعيد له المبالغ المالية التى لدى المجنى عليه.