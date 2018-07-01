تأجيل إعادة محاكمة متهمين بأحداث عنف الألف مسكن لجلسة الأربعاء

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل إعادة محاكمة متهمين في أحداث عنف الألف مسكن، إداريا إلى جلسة الأربعاء المقبل.

وسبق أن أصدرت المحكمة حكمها بالسجن 14 سنة غيابيا على المتهمين، فيما قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المتهمين، وتم عمل إعادة إجراءات على الحكم.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة بعدة مناطق بعين شمس.