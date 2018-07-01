برلين تطالب تركيا بتفسير سبب غلق مدرسة ألمانية بازمير

(أ ف ب)

طلبت سفارة ألمانيا فى أنقرة السبت من تركيا تفسيرا لغلق مدرسة ألمانية فى أزمير التركية الواقع غرب البلاد.

وجاء فى بيان للسفارة "أن فرعا لمدرسة السفارة الألمانية تم غلقه فى 28 يونيو من قبل المصالح المحلية لوزارة التربية التركية".

وأضافت السفارة الألمانية "نحن نطلب من الحكومة التركية أن تفسر لنا بشكل عاجل لماذا تم غلق المدرسة؟" معتبرة أن هذه المؤسسات تشكل عنصرا "أساسيا" فى العلاقات الثقافية والتربوية بين البلدين.

وتعمل برلين وأنقرة على تطبيع علاقاتهما بعد توتر شديد العام الماضى اثناء استفتاء فى تركيا وموجة القمع التى اعقبت محاولة تحركات الجيش التركى فى 2016.

واحتجت دول الاتحاد الأوروبى على توقيف عشرات آلاف الأشخاص إثر محاولة الانقلاب وبينهم صحفيون.

ورد حينها رئيس تركيا رجب أردوغان بوصف الأوروبيين بأنهم نازيين لرفضهم الترخيص لأتراك بتنظيم اجتماعات قبل استفتاء أبريل 2017 الذى ادى الى تعزيز كبير لسلطات أردوغان.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كتبت فى رسالة تهنئة وجهتها لأردوغان إثر إعادة انتخابه رئيسا، أنها تعبر عن رغبتها فى أن تكون "شريكا لتركيا مستقرة وتعددية تتعزز فيها المشاركة الديمقراطية والحفاظ على دولة القانون".