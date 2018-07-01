انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية غدًا لمدة 6 ساعات بسبب أعمال التطهير

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، عن قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية بالكامل لمدة 6 ساعات، اعتبارا من الساعه 10 مساء غدًا الإثنين وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالى، وذلك بسبب أعمال التطهير و الغسيل الدورى لشبكات المياه بالمدينة.

وشدد على أصحاب المخابز والمستشفيات ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبهايرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.