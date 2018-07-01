المرور: إغلاق كوبرى الجلاء فى الاتجاهين لإجراء أعمال تطوير لمدة يومين

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، عملية إغلاق لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين بسبب إجراء أعمال تطوير، لمدة يومان وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

وستكون تلك اﻷعمال اعتبارا من الساعة الثانية صباحا وحتى الساعة السادسة صباحا فى الفترة من 1/7/2018 وحتى 3/7/2018.

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.